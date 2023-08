Pfarrer Maurus Mayer verlässt Oberstdorf - das ist der Grund

Der Bischof akzeptiert das Versetzungsgesuch des Seelsorgers. Womit Oberstdorfs Pfarrer Maurus Mayer seinen Schritt begründet und wer sein Amt übernimmt.

25.08.2023 | Stand: 07:08 Uhr

Pfarrer Maurus Bernhard Mayer nimmt Abschied von Oberstdorf. Bischof Dr. Bertram Meier hat Mayers Bitte um Versetzung angenommen, teilt das Bistum Augsburg in einer Pressemitteilung mit. Seit Ende Juli ist der Pfarrer von seinen Aufgaben als Leiter der Pfarreiengemeinschaft (PG) Oberstdorf mit den Pfarreien St. Johannes Baptist (Oberstdorf), St. Michael (Schöllang) und St. Barbara (Tiefenbach) entbunden.

Mayer will neuen Abschnitt in seiner Lebensgeschichte

Er sei dankbar für sieben prägende Jahre, in denen ihn der Herrgott geführt und begleitet habe, erklärt der Seelsorger. Für ihn habe sich gezeigt, dass ein neuer Abschnitt in seiner Lebensgeschichte an der Reihe sei. Pfarrer Mayer wörtlich: „Ich merke, auch vom Alter her, dass ich nicht mehr dauerhaft die Kräfte aufbringe, um einer so vielschichtigen Aufgabe, wie ich sie 2016 hier in Oberstdorf vorgefunden und angepackt habe, gerecht zu werden“. Zudem möchte er ein herzliches Vergelt’s Gott für alles sagen, was er in Oberstdorf, Schöllang und Tiefenbach erfahren durfte. (Auch interessant: Welchen Wein trinken die Oberallgäuer Pfarrer bei der Eucharistiefeier?)

Maurus Mayer stammt aus dem Landkreis Günzburg

Der 63-Jährige wolle weiter als Priester und Seelsorger in der Diözese Augsburg wirken. Die neue Aufgabe werde er mit der Diözesanleitung noch klären. Maurus Mayer kommt ursprünglich aus dem Landkreis Günzburg und lebte lange Zeit im Benediktinerorden in Ottobeuren. Vor seinem Wechsel nach Oberstdorf war der katholische Geistliche zehn Jahre Pfarrer in Sulzberg. Er hatte sich um die Stelle in Deutschlands südlichster Gemeinde beworben, als der langjährige Pfarrer Peter Guggenberger in den Ruhestand ging. Die Pfarreiengemeinschaft Oberstdorf hat mit ihren drei Pfarreien einen ähnlichen Zuschnitt wie die Sulzberger. Allerdings sei sie mit rund 6500 Katholiken fast doppelt so groß.

Der Dekan übernimmt Mayers Aufgaben

Der Sonthofer Dekan Karl-Bert Matthias bedauert diesen Schritt, könne seine Beweggründe jedoch gut nachvollziehen. Matthias ist bis zum 1. Advent zusätzlich zu seinen Aufgaben als Dekan und als Leiter der Pfarreiengemeinschaft Oberstaufen als Temporalienverwalter in der PG Oberstdorf eingesetzt. Ein Temporalienverwalter kommt dann zum Zug, wenn eine Pfarrstelle für einen längeren Zeitraum nicht besetzt ist, üblicherweise bei Krankheitsfällen. Temporalienverwalter haben dieselben Aufgaben wie Pfarrer, sind aber nicht fest installiert. Wer Stelle in Oberstdorf langfristig übernehmen wird, ist noch offen.

