Seelsorger in Immenstadt und Oberstdorf: Pfarrer Werner Schnell gestorben

20.07.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Pfarrer Monsignore Werner Schnell ist, wie jetzt bekannt wurde, am 13. Juli im Alter von 78 Jahren nach schwerer Krankheit in Immenstadt gestorben – einen Tag vor seinem goldenen Priesterjubiläum. Schnell, 1944 in Amsterdam als Sohn einer katholischen Mutter und jüdischen Vaters geboren, war 1973 nach einem Studium der Theologie und der Kunstgeschichte zum Priester geweiht worden. Nach einigen Jahren in der Pfarrseelsorge arbeitete Schnell 16 Jahre im Ordinariat unter anderem als Kunstreferent und Leiter des Diözesanbauamts. Bischof Bertram Meier würdigte den Verstorbenen in einem Nachruf als einen Menschen, „der nach dem Motto lebte: Kunst baut Brücken.“

