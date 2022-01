Pferd erschrickt bei Unfall und läuft auf die B19

Ein Pferd ist am Mittwochvormittag derart erschrocken, dass es ausbüxte und auf die B19 lief. Eine beherzte Fußgängerin verhinderte Schlimmeres.

Eine 36-Jährige ist bei einem Reitunfall am Mittwochvormittag in Fischen verletzt worden. Die Frau stürzte laut Polizei beim Ausritt mit ihrem Pferd am Illerdamm - warum ist bislang unklar. Durch den Huf des Tieres wurde die Reiterin am Bein verletzt.

Pferd erschrickt und läuft auf B19

Das Pferd erschrak sich bei dem Unfall offensichtlich so sehr, dass es ausbüxte. Das Tier lief anschließend auf die Bundesstraße 19. Eine Passantin reagierte allerdings beherzt: Ihr gelang es, das Pferd wieder einzufangen. So kam es nach Polizeiangaben zu keiner gefährlichen Situation.

