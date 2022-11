Oberallgäuer verliert vierstellige Summe durch Phishing-Angriff - Das rät die Polizei

Ein Oberallgäuer hat durch einen Phishing-Betrug eine vierstellige Geldsumme verloren. Wie die Masche funktioniert und wie man Betrüger enttarnt.

Ein Oberallgäuer hat diese Woche eine vierstellige Geldsumme durch einen Phishing-Betrug verloren. Das teilt die Polizei mit. Am Montag erhielt der Rentner aus Bad Hindelang einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter, der ihm sagte, dass etwas mit seinem Online-Banking nicht stimmen würde.

Er leitete den Senior daraufhin am Telefon an, um das angebliche Problem zu beheben. Der Mann folgte allen Anweisungen, danach wurde das Gespräch beendet. Kurz darauf riefen die Betrüger noch einmal an und behaupteten, dass etwas schief gelaufen sei. Der Mann musste dann nochmals alle Schritte unter Anleitung durchführen.

Dadurch hatten es die Betrüger geschafft, eine vierstellige Geldsumme vom Konto des Oberallgäuers abzubuchen. Dies konnte trotz sofortiger Kontosperrung nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der Mann erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Was ist Phishing?

Beim Phishing rufen Betrüger ihre Opfer an oder kontaktieren sie per Mail, Messenger oder Social Media. Sie fordern ihre Opfer dazu auf, vertrauliche Informationen wie Passwörter, Zugangsdaten oder Kreditkartennummern anzugeben. In E-Mails oder per Nachricht fordern die Betrüger zum Beispiel dazu auf, auf einen Link zu klicken.

Die Gefahr: Die angegebenen Links führen auf gefälschte Internetseiten, auf denen die Daten abgegriffen werden. Die Nachrichten wirken täuschend echt, die Absender seriös. Viele Empfänger schöpfen daher keinen Verdacht und geben ihre Daten preis. Mit den "abgefischten" persönlichen Daten können Betrüger Missbrauch betreiben und mit der vorgegaukelten Identität im Namen der Geschädigten online nahezu alle Geschäfte abwickeln, zum Beispiel Geld überweisen, einen Dispokredit ausschöpfen pder Online-Einkäufe tätigen. So entsteht Jahr für Jahr ein beträchtlicher wirtschaftlicher Schaden.

Polizei erwartet 2022 keinen Rückgang der Phishing-Fälle

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, im Allgäu sowie den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg, schlugen Betrüger mit dieser Masche im Jahr 2021 in weit über 200 Fällen zu. Die Tendenzen weisen auch 2022 in eine ähnliche Richtung. Allein im Landkreis Oberallgäu wurden im Jahr 2021 Fälle im mittleren zweistelligen Bereich registriert. Auch 2022 ist hier tendenziell kein Rückgang zu verzeichnen.

Das rät die Polizei bei Phishing: So sollten Sie sich verhalten

Wenn Sie Zahlungsdaten weitergegeben haben: Sperren Sie Ihr Bankkonto. Kontrollieren Sie die Umsätze Ihres Bankkontos und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Nutzen Sie nach der Entsperrung ausschließlich neue Passwörter und PINs für Ihr Konto. Beachten Sie: Kreditkarteninstitute werden solche Schreiben niemals versenden und Sie zur Eingabe persönlicher Daten im Internet auffordern - auch nicht, um der Sicherheit willen.

Sperren Sie Ihr Bankkonto. Kontrollieren Sie die Umsätze Ihres Bankkontos und setzen Sie sich mit Ihrer Bank in Verbindung. Nutzen Sie nach der Entsperrung ausschließlich neue Passwörter und PINs für Ihr Konto. Beachten Sie: Kreditkarteninstitute werden solche Schreiben niemals versenden und Sie zur Eingabe persönlicher Daten im Internet auffordern - auch nicht, um der Sicherheit willen. Wenn Sie Zugangsdaten zu Ihrem E-Mail-Konto weitergegeben haben: Vergeben Sie ein neues Passwort. Es kann sein, dass mit dem Zugang zu Ihrem E-Mail-Postfach auch die Zugänge anderer Online-Dienste kompromittiert sind und beispielsweise geändert oder übernommen wurden. Deswegen müssen Sie diese ebenfalls zurücksetzen. Das gilt für Online-Profile, mit denen Sie sich bei anderen Diensten, zum Beispiel einem Online-Shop, anmelden können.

Vergeben Sie ein neues Passwort. Es kann sein, dass mit dem Zugang zu Ihrem E-Mail-Postfach auch die Zugänge anderer Online-Dienste kompromittiert sind und beispielsweise geändert oder übernommen wurden. Deswegen müssen Sie diese ebenfalls zurücksetzen. Das gilt für Online-Profile, mit denen Sie sich bei anderen Diensten, zum Beispiel einem Online-Shop, anmelden können. Wenn Sie Zugangsdaten zu anderen Konten, zum Beispiel Online-Shops, weitergegeben haben: Vergeben Sie ein neues Passwort. Nehmen Sie Kontakt mit dem Anbieter auf. Überprüfen Sie zudem, ob Zahlungsdaten betroffen waren und nehmen Sie dementsprechend auch Kontakt mit Ihrer Bank auf.

Vergeben Sie ein neues Passwort. Nehmen Sie Kontakt mit dem Anbieter auf. Überprüfen Sie zudem, ob Zahlungsdaten betroffen waren und nehmen Sie dementsprechend auch Kontakt mit Ihrer Bank auf. Wenn Sie auf einen Link geklickt haben und Geldforderungen bekommen: Zahlen Sie kein Geld. Wenden Sie sich bei Geldforderungen Unbekannter an die Polizei, die Verbraucherzentrale oder suchen Sie Rat bei einem Rechtsbeistand.

Zahlen Sie kein Geld. Wenden Sie sich bei Geldforderungen Unbekannter an die Polizei, die Verbraucherzentrale oder suchen Sie Rat bei einem Rechtsbeistand. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Datenabgeschöpft wurden: Erstatten Sie in jedem Fall Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle – auch bei einem vagen Verdacht. Als Opfer von Internetkriminalität haben Sie die gleichen Rechte wie Opfer anderer Straftaten auch.

