Klassik mit Überraschungen: Oberallgäuer Orchester begeistert in Sonthofen

Pianist Hannes Ritschel und die Oberallgäuer Orchestervereinigung beeindrucken bei einem Konzert in Sonthofen. Auf dem Programm stehen Werke, die überraschen.

06.11.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Bei manchen Komponisten blendet die Strahlkraft eines Meisterwerks so sehr, dass oft der Blick auf das Ganze getrübt wird. Zum Beispiel bei Carl Maria von Weber. Er gilt seit der Uraufführung des „Freischütz“ als Wegbereiter der deutschen romantischen Oper, der neue Klangwelten eröffnet hat. Doch nicht nur dieses Werk hat nachfolgende Komponisten wie Richard Wagner maßgeblich beeinflusst. Es folgten noch weitere bedeutende Musikdramen aus Webers Feder, die heute – trotz ihrer herausragenden Musik – kaum noch zu hören sind. Ziemlich in Vergessenheit geraten scheint ebenso, dass Weber auch ein virtuoser Pianist war, der für sich selbst zwei Klavierkonzerte schrieb.

Beredter Anwalt

Das erste in C-Dur, op. 11, hat nun der in Sonthofen aufgewachsene Pianist Hannes Ritschel zusammen mit der Orchestervereinigung Oberallgäu bei einem Sinfoniekonzert unter der Leitung von Heinrich Liebherr im Sonthofer Haus Oberallgäu wieder zur Diskussion gestellt. Der Solist zeigt sich dabei als beredter Anwalt für das Stück und erntet mit den Mitmusizierenden großen Beifall. Das Frühwerk, das Weber vermutlich 1810 im Alter von 23 Jahren schrieb, erweist im Solopart vor allen einem Großen der Musikgeschichte seine Reverenz: Wolfgang Amadé Mozart.

Der Stimmungsaufheller

Während das Orchester mit einem kraftvollen marschähnlichen Thema auftrumpft, setzt der Solist dem anmutige, verspielte Melodien entgegen, die dezent auch virtuose Läufe enthalten. Er hellt die Stimmung in diesem ersten Satz beständig auf, sorgt für den lichten Glanz in einem zu neuen klanglichen und dramatischen Möglichkeiten strebenden Orchesterpart, in dem auch die Bläser eine immer gewichtigere Rolle spielen.

Der zarte Schleier dunkler Wolken

Die tiefen Streicher haben dann im zweiten Satz, einem elegischen Adagio, das Sagen, während das Klavier deren Melodie umspielt. Den zarten Schleier dunkler Wolken reißt das Finale hinweg, in dem das Klavier nun ein fröhlich unbeschwertes Thema vorgibt, das vom Orchesrer kraftvoll aufgenommen wird. So endet dieses Werk voller Optimismus, angestachelt von einigen pfiffigen Ideen.

Musikalische Frechheiten

Letztere kennzeichnen vor allem die beiden anderen Werke dieses Abends. Allen voran Gioachino Rossinis Ouvertüre zur Farsa - einer überdreht komischen Kurzoper - „Il signor Bruschino“, deren musikalische Frechheiten bei der Uraufführung 1813 der Überlieferung nach nicht so gut ankamen. Unter der Leitung von Heinrich Liebherr bleibt der bewusste klangliche Affront – das plötzliche Schlagen der Geigenbögen auf Holz – zwar moderat, aber die Dynamik der Musik entfaltet ihre einzigartige und unverwechselbare Sogkraft.

Die heitere Seite

Zur Einzigartigkeit strebt auch Ludwig van Beethoven in seiner zweiten Sinfonie, jener in D-Dur, op. 36, 1803 uraufgeführt. Beginnt der erste Satz noch suchend, findet er bald zu einem selbstbewussten Ton. Er entwickelt seine Spannung vor allem aus einem sehr fantasievollen Kontrast zwischen Streicherspiel und Bläserklang. Der beherrscht das gesamte Werk, dem die Oberallgäuer unter der Leitung von Heinrich Liebherr sehr viel heitere, fröhliche Seiten entlocken.

Unbequeme Wendungen

Doch sie decken auch die dramatischen Schärfen auf, die in dieser Partitur stecken, die schroffen Kanten und unbequemen Wendungen. Aber natürlich auch die Überraschungen, mit denen Beethoven in dieser Sinfonie aufwartet. So entwickelt zum Beispiel der zweite Satz, ein Larghetto, einen ungewöhnlich beschwingten Charakter, während zum Beispiel der mitreißende Tanzrhythmus im finalen vierten Satz mitunter wilde Züge annimmt. Am Ende jubeln die Zuhörer. Das taten sie freilich schon nach dem Klavierkonzert, dem Solist Hannes Ritschel als sensibel gestaltete Zugabe noch ein Nocturne des US-Amerikaners Christopher Tin folgen ließ.