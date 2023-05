Pioniere im Cockpit: Sonthofen veranstaltet ersten E-Superkart-Slalom

Die MSG Sonthofen trägt am Himmelfahrtstag den ersten E-Superkart-Slalom Deutschlands aus. Damit will der Verein anderen Vereinen die Vorzüge aufzeigen.

16.05.2023 | Stand: 18:23 Uhr

„Auch im Motorsport liegt die Zukunft in Karts mit Elektroantrieb“, sagt Manuel Freitag. Das Vorstandsmitglied der MSG Sonthofen weiß, wovon es spricht: Freitag ist Initiator des E-Superkartslaloms, der am Himmelfahrtstag als Pilotveranstaltung auf deutscher Ebene auf dem MSG-Vereinsgelände in der Falkenstraße ausgetragen wird. Der Verein aus der Kreisstadt nimmt mit der Ausrichtung deutschlandweit eine Vorreiterrolle ein.

Komplette Umstellung dauert noch einige Jahre

Bis eine komplette Umstellung im Kartsport erfolgt sein wird, wird es laut Prognosen des 39-Jährigen aber noch einige Jahre dauern, da die Karts in der Anschaffung recht teuer sind. Vereine, die auf deutscher Ebene mitfahren wollen, müssen aber bald umrüsten. Der ADAC hat angekündigt, dass die deutschen Endläufe ab 2025 nur noch auf E-Karts ausgetragen werden.

„Das ist kurzfristig“, kritisiert MSG-Präsident und Gründungsmitglied Walter Lehmann. „Damit schmeißt man die Vereine ins kalte Wasser. Viele können sich das nicht leisten. Für den Trainings- und Rennbetrieb braucht man zwei bis drei Karts. Ein neues E-Kart kostet 7000 Euro.“ Der ADAC sponsert davon etwas mehr als ein Drittel – doch selbst die Alternativmöglichkeit, ein Benzin-Kart in ein E-Kart umzubauen koste 4000 Euro, wie der 79-Jährige erklärt.

Vereine müssen immense Kosten aufbringen

Die für die E-Karts erforderlichen Batterien stellen die meisten Vereine laut Lehmann vor weitere Probleme. In der Anschaffung sind diese teuer, für die Miete entstehen monatliche Kosten von 38 Euro pro Batterie. Um eine Veranstaltung durchführen zu können, benötigt ein Verein zwei bis vier Stück.

Bereits nach zwei Stunden Laufzeit muss ein Akku wiederum zwei Stunden geladen werden – 95 Prozent der Club hätten wiederum gar kein eigenes Gelände. Der Großteil trainiert auf Fabrikgeländen oder Supermarkt-Parkplätzen und hat daher kein Clubhaus oder sonstige Räumlichkeiten zum Laden.

Deshalb gebe es derzeit kaum Vereine, die E-Karts haben. Lehmann kündigt allerdings an, dass die MSG Sonthofen einer der ersten Clubs sein wird, der sich E-Superkarts zulegen wird. Für die Pilotveranstaltung bekommt der Verein die Fahrzeuge gestellt – längerfristig plant man aber die Anschaffung, ohne jedoch komplett umzusteigen. „Wer werden zweigleisig fahren, da man für Regionalveranstaltungen noch zwischen Elektro und Benzin wählen kann“, sagt Lehmann. Denn auch wenn der MSG-Vorsitzende die vom ADAC vorgegebene Zeitschiene kritisiert, kann er die Gründe nachvollziehen. Der Umweltgedanke stehe im Vordergrund, zudem werde es leichter, Genehmigungen für Veranstaltungen zu erhalten, da beim Elektroantrieb kein Motorenlärm mehr entsteht.

MSG-Vorsitzender Lehmann: "Wollen Vorreiter sein"

„Wir wollen dem ADAC-Gedanken Hilfestellung leisten und den ersten Schritt gehen. Wir sollten Vorreiter sein, damit alle schnell umstellen“, sagt Lehmann. „Der erste Verein Deutschlands zu sein, der einen E-Superkartslalom austrägt, das wollten wir uns nicht nehmen lassen.“ Im Jugendkart-Bereich gab es bereits im vergangenen Jahr vergleichbare Wettbewerbe, nur in der höheren 270er Klasse mit den 9 PS starken Superkarts ist man diesen Schritt noch nicht gegangen.

Gerade diese Klasse liegt den MSG-Verantwortlichen aber seit jeher am Herzen, da sie sowohl für Fahrer als auch für die Clubs extrem attraktiv ist. „Der Jugendkart-Bereich ist für Sieben- bis 18- oder maximal 21-Jährige. Danach treten viele Fahrer aus den Vereinen aus. Im Superkart können sie von zwölf Jahren angefangen nach oben offen fahren. Das Superkart ist die Vorstufe zum Autoslalom und für jede Altersklasse geeignet. Daher kann man die Leute länger im Verein halten“, erklärt Lehmann. „Da aber immer noch nicht alle Vereine im Superkart-Bereich vertreten sind, soll unsere Veranstaltung auch eine Anregung sein.“

Verändertes Fahrverhalten bei E-Karts

Obwohl die Karts abgesehen vom Antrieb fast identisch sind, müssen sich die Fahrer umstellen, da sich das Fahrverhalten unterscheidet. Die Elektrokarts sind ein schwerer, kommen allerdings auch schneller auf ihre Endgeschwindigkeit, erklärt Freitag. Ein geschicktes Kind komme mit dem Fahrverhalten zwar schnell zurecht, ergänzt Lehmann, bei deutschen Meisterschaften lägen aber innerhalb von einer zehntel Sekunde schon fünf bis sechs Platzierungen.

Manuel Freitag will sich beim E-Superkartslalom ein Bild vom Fahrverhalten machen, denn er wird am Donnerstag selbst teilnehmen. „Da ich noch nie E-Kart gefahren bin, wird es auch für mich eine Premiere. Ich weiß, dass auf Anhieb der richtige Abzug da ist. Ich bin gespannt“, sagt der 39-Jährige. Insgesamt rechnet er in den ersten Kurven damit, dass dem ein oder anderen Fahrer das Heck ausbrechen wird.

Obwohl viele Vereine der Umstellung auf Elektroantrieb skeptisch gegenüberstehen, ist das Interesse am E-Superkartslalom groß. Bereits zwei Wochen vor dem Startschuss zählten die Veranstalter über 70 Anmeldungen, darunter auch südbayerische- und bayerische Meister und Vizemeister der vergangenen Jahre. Von den Teilnehmern werden einige eine 350 Kilometer lange Anfahrt bis aus Kehl oder Passau auf sich nehmen. Entlohnt werden sie von der Gelegenheit, sowohl in einem Original E-Superkart als auch in einem umgebauten Modell ihre Erfahrungen sammeln zu können.