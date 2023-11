Pläne für neues Wohnquartier mit 95 Wohnungen in Oberstaufen

Auf dem Gelände des ehemaligen Kindererholungsheimes im Oberstaufener Ortsteil Malas sollen Wohnungen entstehen. Was der Gemeinderat dazu sagt.

15.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Der Wohnungsmarkt in Oberstaufen ist sehr angespannt, der Bedarf in allen Kategorien groß. Vor diesem Hintergrund sieht Marktbaumeister Josef Aichele das geplante Projekt eines privaten Investors auf dem Gelände des ehemaligen Kindererholungsheimes in Malas positiv. Er legte dem Gemeinderat jetzt zwei Varianten vor, wie eine mögliche Wohnbebauung in diesem Bereich aussehen könnte – mit 124 oder mit 95 Wohnungen. (Lesen Sie auch: Hotels in Oberstaufen: Darum streiten Hotelgruppe und Landratsamt)

