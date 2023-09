"Undemokratisch" und "sinnlos": Wahlplakate in Oberstdorf abgerissen

Wahlwerbung mehrer Parteien wurde in Oberstdorf von einer Plakatwand gerissen. Wie die betroffenen Ortsverbände reagieren und welche Strafen den Tätern drohen.

02.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Wo die bunten Wahlplakate mit den Gesichtern der Kandidatinnen und Kandidaten für Land- und Bezirkstag angebracht waren, hängen jetzt nur noch ein paar Fetzen von der leeren Holzwand. In der Oberstdorfer Poststraße haben unbekannte Täter wohl am helllichten Tag die Wahlwerbung mehrerer Parteien abgerissen. Auch eine weitere Plakatwand einige hundert Meter weiter in der Nähe des Oberstdorfer Bahnhofs war wohl Ziel der Sachbeschädigung.

Landtagskandidat Michael Finger: "Wir plakatieren wieder darauf"

Als eine „sinnlose Aktion“ ordnet Michael Finger, Landtagskandidat der ÖDP für den Stimmkreis Sonthofen/ Lindau, die Tat ein. „Wir plakatieren wieder darauf“. Ein Plakat koste ihn vier Euro. In Oberstdorfer Ortskern gebe es feste Standorte, wo die Parteien ihre Plakate an Wänden aufhängen, sagt Finger. So werde „Wildwuchs“ der Kandidaten-Konterfeis verhindert. Grundsätzlich gelte das Prinzip „Wer zuerst kommt, malt zuerst“, erklärt Finger.

Dass wie im aktuellen Fall „pauschal gegen alle Parteien“ vorgegangen wird, findet Finger auffällig. Das Beschmieren einzelner Plakate gebe es jedes Jahr, aber das Abreißen von parteiübergreifend allen Plakaten, zeige eine grundsätzlich politikfeindliche Einstellung. Finger hat die Tat bei der Polizei angezeigt.

Abreißen oder Beschmieren von Plakaten zählt als Sachbeschädigung

Polizeibeamte seien im Vorfeld der Wahlen für solche Vorfälle sensibilisiert und über den rechtlichen Rahmen informiert worden, teilt eine Polizeisprecherin mit. Streifen halten etwa, wenn sich Personen bei Plakatwänden „seltsam“ verhalten. Grundsätzlich werde bei Beschmieren oder Abreißen von Wahlplakaten eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung erstattet. Im Oberallgäu seien die der Polizei bekannten Fälle heuer noch im einstelligen Bereich. Die meisten Parteien plakatieren seit etwa einer Woche. (Auch interessant: Diese Regeln gelten für das Aufhängen von Wahlplakaten im Allgäu)

„Schön ist es nicht – egal, ob es mutwillig war, oder ein Jugendstreich“, sagt Johannes Heller, Ortsvorsitzender der SPD Oberstdorf. Vor allem sei es wegen der ehrenamtlichen Arbeit und dem Geld schade. In Oberstdorf und Fischen sei die SPD zu dritt unterwegs, um die Wahlplakate aufzuhängen.

Das Abreißen von Wahlplakaten ist "undemokratisch"

Auch Stefan Geiger, Ortsvorsitzender der CSU, spricht von einem erheblichen Aufwand, bis alle Plakate hängen. Er finde es aber vor allem sehr enttäuschend, weil es „die Basis unserer Demokratie angreift. Ich hoffe, dass es nicht nochmals passiert“, sagt Geiger.

Ähnlich sieht es Gerhard Schmid, stellvertretender Ortsvorsitzender der Freien Wähler in Oberstdorf, und bezeichnet die Vorfälle als „undemokratisch“.

Hinweise zum Vorfall in Oberstdorf an die Polizei Sonthofen unter der Telefonnummer 08321/6635-0

