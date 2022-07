Plötzlich deutscher Meister: Marcus Joas sorgt für Sensation

Nach einem desaströsen Winter krönt sich Ausnahme-Schwimmer Marcus Joas vom TV Immenstadt zum zweifachen deutschen Freiwasser-Meister.

2022 lief für Marcus Joas wahrlich nicht nach Plan. Bis jetzt. Nach einer hartnäckigen Corona-Erkrankung und etlichen langwierigen Infekten, deren Folgen den 22-jährigen Ausnahmeschwimmer vom TV Immenstadt ein ums andere Mal bei Comebacks ausbremsten, musste Joas etliche Trainingsblocks ausfallen lassen. Nun setzte sich der Freiwasser- und Langstrecken-Spezialist doch recht überraschend die Krone auf. Joas krönte sich bei der deutschen Freiwassermeisterschaft der Masters in Großkrotzenburg zum zweifachen deutschen Meister.

Insgesamt 273 Teilnehmer aus 134 Vereinen trafen sich zur „Deutschen“. Auf dem Programm standen 2,5 km und 5 km sowie Mixed-Staffeln über 3 x 1,25 km. Der TV 1860 Immenstadt war mit sechs Startern im „See Freigericht West“ dabei – und positionierte sich im Medaillenspiegel auf Rang sieben.

Immenstädter Staffel wird starke Fünfte

Bei den Damen ging Sigrid Leistner im Einzel über 2,5 km und am Schlusstag über 5 km an den Start. Die halbe Distanz meisterte sie als schnellste Städtlerin in 40:52,01 Minuten, womit sie in der stark besetzten Altersklasse 50 auf Rang neun landete. Hinter ihr reihte sich als Zehnte ihre Schwester Birgit Joas in 43:33,62 ein. Über 5 km schaffte es Leistner auf Platz sieben. Sie startete zudem mit ihren Neffen Simon und Marcus Joas in der Staffel über 3 x 1,25 km, mit der sich das Trio auf Rang fünf kämpfte. Sonja Müller schwamm über 2,5 km in 44:59,98 in der AK 25 als Siebte ins Ziel und war damit eine halbe Minute schneller als im Vorjahr in Gummersbach.

Die erste Medaille erschwamm Monika Weber. Sie brillierte mit persönlicher Bestzeit von 55:31,07, musste sich über 2,5 km (AK 65) nur der Spandauerin Birgit Meiners geschlagen geben und wurde deutsche Vizemeisterin.

Die Immenstädter Schwimmer bei der deutsche Freiwasser-Meisterschaft in Großkrotzenburg: (hinten von links) Simon und Marcus Joas, Sonja Müller, (vorne von links) Sigrid Leistner, Monika Weber und Birgit Joas. Bild: Robert Bretschneider

Bei den Herren starteten die Brüder Simon und Marcus Joas in der Wertung der 20- bis 24-Jährigen (AK 20). Über 2,5 km verpasste der 20-jährige Simon Joas in 32:13,30 als Vierter knapp eine Medaille. Auch über 5 km schwamm er an Position vier ins Ziel.

Marcus Joas hatte den Sommer "abgeschrieben"

Für die positive Überraschung sorgte Marcus Joas. Nach einem desaströsen Winter mit Corona-Erkrankung, immer wieder aufflammenden Infekten und vielen Wochen Trainingsausfall schien die Sommersaison „abgeschrieben“. Der erste Einsatz in Burghausen vor drei Wochen ließ auch keine Ausreißer nach oben erwarten.

In Großkrotzenburg nun aber setzte der 22-Jährige alles auf eine Karte. Er ging über 2,5 km das hohe Angangstempo der Favoriten mit und biss sich in der Führungsgruppe fest. Das Motto „alles oder nichts“ ging auf: Joas hielt durch, sprintete auf der Zielgeraden schließlich 1,4 Sekunden vor Tobias Baumann von der SGR Karlsruhe ins Ziel und holte sich den deutschen Meistertitel in 30:53,82 Minuten. Bronze ging an Max Lorenschat (SSV Leutzsch/31:52,04). Nach diesem Titelgewinn musste Joas direkt von der Siegerehrung zur ersten Dopingkontrolle seines Lebens.

Beflügelt von diesem unerwarteten Erfolg beschloss Joas, tags darauf über die doppelte Distanz die gleiche Taktik anzugehen. Verbissen „verankerte“ er sich erneut in der Spitzengruppe – und konnte erneut bis zum Ende das hohe Tempo mitgehen. Und erneut machte er im Zielsprint den Rennausgang klar: Diesmal siegte er in 1:03:38,34 um 1,38 Sekunden vor Lorenschat und holte sich den zweiten deutschen Meistertitel. (jo)