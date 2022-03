Plötzlich ist alles drin: So will Seifriedsberg die Spitze angreifen

Die DJK Seifriedsberg startet nach viermonatiger Pause in die Tischtennis-Oberliga. Der Klassenerhalt ist fix - nun blickt das Team sogar nach oben.

Sie greifen wieder an. Nach einer Wettkampfpause von über vier Monaten steigt die erste Herrenmannschaft der DJK Seifriedsberg am Wochenende wieder ins Geschehen der Bezirksoberliga ein. Nachdem der Klassenerhalt den Oberallgäuern bereits nicht mehr zu nehmen ist, traut sich das junge Team um Kapitän Nico Mauch auch nach oben zu blicken.

Aktuell auf Platz vier liegend warten auf die Seifriedsberger mit dem Dritten TSV Schwabmünchen II und Tabellenführer Seeg allerdings zum Auftakt zwei dicke Brocken. Am Freitag geht es um 20 Uhr in Schwabmünchen an die Platte, Samstag kommt um 19 Uhr der Spitzenreiter ins „C+C“ nach Blaichach.

Junge Wilde testen, was "nach oben" drin ist

Nach der gestrichenen Rückrunde biegen die DJKler damit auch gleichzeitig in die finale Phase der Saison ein. Das Saisonziel Klassenerhalt wurde von den Herren bereits mehr als übertroffen. Jetzt testen die jungen Wilden noch einmal, was „nach oben“ drin ist. Um sogar noch die Minimalchance Aufstieg am Leben zu erhalten, müssen aber definitiv schon zwei Siege her. Mit einem Erfolg zum Auftakt beim direkten Tabellennachbarn Schwabmünchen könnten bereits die Plätze getauscht werden. Hier wird es auch zum Spitzenspiel der beiden besten Akteure der Liga kommen. Sowohl die Nummer eins der Schwabmünchner als auch die „Eins“ der Seifriedsberger, Laurin Goell, haben bislang eine „weiße Weste“ und gewannen all ihre Einzel.

Noch schwerer wird es am Samstag gegen den TSV Seeg. Mit bisher nur einem Unentschieden sind die Ostallgäuer immer noch ungeschlagener Spitzenreiter der Bezirksoberliga. Vielleicht kann der Heimvorteil in der Messehalle des „C+C“ den Ausschlag für die DJK geben. Zuschauer sind unter Beachtung der aktuellen 2G-Regel willkommen.

Seifriedsberger Jugend fordert den FC Bayern

Die Jugend der DJK bestreitet am kommenden Wochenende bereits ihr letztes Saisonspiel in der Bayernliga. Auf die Nachwuchs-Asse der Seifriedsberger wartet das lang ersehnte Highlight: Am Samstag ist die DJK-Jugend zu Gast beim großen FC Bayern. Die Jugend liegt auf Rang sechs und hat – wie die Herren – den Klassenerhalt bereits in der Tasche. Im letzten Saisonspiel können sie entsprechend ohne Druck nach München fahren. Der FCS ist „nur“ Zweiter, doch die Favoritenrolle ist klar vergeben.

„Dritte“ und „Vierte“ steigt auf

Auch die anderen DJK-Teams sind derzeit erfolgreich unterwegs: Die dritte und vierte Herrenmannschaft feierten in der Bezirksklasse B bzw. C die Meisterschaft und schlagen damit in der kommenden Saison eine Liga höher auf. Besonders spannend machte es die „Dritte“. Mit dem TV Immenstadt kam der Tabellenletzte zum Titelaspiranten. Die Seifriedsberger brauchten noch einen letzten Erfolg. Beim 6:4-Zittersieg gab es einige Momente, in denen das Spiel zu kippen drohte. Fünf der sechs Punkte wurden erst im entscheidenden fünften Satz zugunsten der DJK entschieden.