Plötzlich Spitzenteam: Darum läuft es bei den Sonthofer Volleys so rund

Die Volleys Sonthofen mausern sich zum Top-Team der Dritten Liga. In Rosenheim gibt es einen Punkt, gegen Lohhof dominieren die Oberallgäuer.

24.10.2023 | Stand: 11:38 Uhr

Vier Punkte aus zwei Auswärtsspielen, Rang zwei, punktgleich mit dem Spitzenreiter: Die AllgäuStrom Volleys Sonthofen beißen sich an der Tabellenspitze der Dritten Liga fest.

Beim „Auswärtsdoppel“ in Oberbayern lieferten die Sonthoferinnen zwei spannende Spiele ab – gegen Rosen gab es bei der 2:3-Niederlage einen Punkt, gegen den SV Lohhof II dafür ein deutliches 3:0.

Achterbahnfahrt beim Spitzenreiter Rosenheim

Das erste Spiel gegen Rosenheim begann vielversprechend. Mit starken Aufschlägen erspielten sich die Volleys einen kleinen Vorsprung. Doch zum Ende des Satzes kippte die Partie, als Rosenheim den Druck erhöhte und Sonthofen zu Fehlern zwang. So verloren die Volleys den ersten Satz mit 21:25.

Trotz des Rückschlags zeigte die Mannschaft von Vanessa Müller im zweiten Satz Kampfgeist und holte sich den Durchgang mit 25:20. Doch im dritten Satz führten zu viele Fehler aufseiten der Gäste zum erneuten Satzverlust bei 17:25. Einmal mehr kämpfte sich die junge Mannschaft aus der Kreisstadt zurück: Starke Aufschläge setzten Rosenheim unter Druck – die Volleys glichen mit 25:21 erneut aus.

Die Zeichen standen auf Sieg, derart beflügelt wirkten die Sonthoferinnen von den beiden Satzgewinnen. Mit starken Aufschlägen setzte sich das Team auch kurzzeitig mit einem Vorsprung von zwei Punkten ab. Doch nach einem Bruch im Spiel zeigte sich Rosenheim präsenter, entschlossener und zog vorbei.

Im Tie-Break fehlt am Ende der Mut

Mit 15:11 gewann der neue Spitzenreiter gegen den ersten Verfolger. Trotz der Niederlage gegen Rosenheim zeigte sich Caro Strobl, wertvollste Spielerin des Spiels, zufrieden mit der Mannschaftsleistung, betonte jedoch, dass es an Mut und Durchsetzungskraft fehlte, um sich für zu belohnen.

Keine 24 Stunden später traten die Volleys gegen den SV Lohhof II an und zeigten sich trotz der Strapazen von Beginn an deutlich überlegen. Stark im Aufschlag, geschlossen in der Abwehrleistung gab es schon den ersten klaren Satzgewinn mit 25:16.

Im zweiten Satz wurde die Partie zu einem spannenden Duell auf Augenhöhe. Lohhof kämpfte sich Lohhof mit der Annahme zurück ins Spiel. Am Ende des Durchgangs aber legten die Gäste entscheidend zu und gewannen knapp mit 25:23 zum vorentscheidenden 2:0.

In Lohhof zittern die Volleys nur kurZ

In der Folge gelang den Volleys ein Blitzstart, der zum komfortablen Zehn-Punkte-Vorsprung führte. Beim Stand von 14:4 brachte Müller das Zuspieltalent Asiye Gürsoy und Angreiferin Alena Pauker.

Das Duo brachte frischen Wind aufs Feld und punktete mit sehenswerten Kombinationen. Lohhof kämpfte sich zwar noch einmal auf 16:22 heran, doch der Rückwechsel auf die Routiniers Annika Zeller und Caro Wyklicky brachte Ruhe ins Spiel – und Sonthofen den Sieg beim 25:19 in Satz drei.

Als neuer Zweiter haben die AllgäuStrom Volleys zwei Wochen Pause, bevor es am 11. und 12. November zu einem weiteren Doppelspielwochenende nach Sachsen geht.