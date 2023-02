Einen Maulkorb lässt er sich nicht verpassen

Dr. Leopold Herz aus Wertach ist seit fast 15 Jahren FW-Landtagsabgeordneter. Jetzt tritt er nicht mehr zur Wiederwahl an. Was er zu AfD-Abgeordneten sagt.

10.02.2023 | Stand: 18:30 Uhr

„Er hat sich in all den Jahren nicht verbiegen lassen.“ Das sagt Gabriele Fischer, die Büroleiterin des Landtagsabgeordneten (MdL) Dr. Leopold Herz aus Wertach über ihren Chef. Nach 15 Jahren in München ist nach der Landtagswahl Schluss für Herz, einen Menschen, der sagt, was er denkt – und dadurch auch aneckt.

