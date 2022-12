Die Polizei-Dienststelle in Oberstdorf soll nachts künftig nicht mehr besetzt werden

In Oberstdorf soll es bald trotz vieler Großveranstaltungen statt einer Inspektion nur noch eine Polizeistation geben. Aus dem Gemeinderat kommt Widerstand.

01.12.2022 | Stand: 20:54 Uhr

Deutschlands südlichste Polizeiinspektion in Oberstdorf soll in eine Polizeistation abgestuft werden. Die Dienststelle ist also künftig nachts von 22 bis 6 Uhr nicht mehr besetzt. Das gab Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner am Donnerstagabend im Oberstdorfer Marktgemeinderat bekannt.

