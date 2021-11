Wegen angebrannter Pizza im Ofen: Polizei entdeckt 15 Marihuana-Pflanzen in Sonthofer Wohnung

Ein Sonthofer ist beim Pizza-Backen eingeschlafen. Weil sein Rauchmelder lief, rief der Nachbar die Polizei. Diese fand viel mehr als den schlafenden Bewohner.

Die Polizei hat in Sonthofen in einer Wohnung eine Aufzuchtanlage mit 15 Marihuana-Pflanzen entdeckt. Und das alles nur, weil der Wohnungsinhaber seine Pizza im Ofen anbrennen ließ. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Marihuana-Anlage in Sonthofen entdeckt: Was ist passiert?

Doch ganz von vorne: Am frühen Freitag-Morgen hat ein Anwohner die Polizei gerufen, weil in einer Nachbarwohnung in einem Mehrfamilienhaus der Feuermelder lief. Die Polizei alarmierte die Feuerwehr, weil mit einem Brand zu rechnen war. Vor Ort angekommen, öffneten sie die Wohnung und entdeckten den schlafenden Wohnungsinhaber. Der 36-Jährige wollte sich offenbar eine Pizza im Ofen backen und ist dabei eingeschlafen.

15 Marihuana-Pflanzen in Sonthofen angebaut

Beim Betreten der Wohnung fanden die Polizisten eine kleine Menge Marihuana. Daraufhin beantragten sie bei der Staatsanwaltschaft die Erlaubnis, die Wohnung zu durchsuchen. Bei der weiteren Durchsuchung entdeckte die Polizei eine Aufzuchtanlage mit 15 Marihuana-Pflanzen. Sie beschlagnahmten die komplette Anlage.

Der 36-jährige Wohnungsbesitzer hatte erwähnt, dass er am Vorabend Marihuana konsumiert hatte und zur Arbeit fahren wolle. Deshalb stellten die Beamten seine Autoschlüssel vorsorglich sicher.

