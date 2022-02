Polizei entdeckt Auto im Straßengraben - Besitzer soll Unfall betrunken verursacht haben

Ein Betrunkener verursachte laut Polizei alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall in Missen-Wilhams (Oberallgäu).

05.02.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Am Samstag in den frühen Morgenstunden stellte die Polizeistreife einen überschlagenes Auto im Straßengraben der Staatsstraße 2006 fest. Der Fahrzeugführer konnte an der Unfallörtlichkeit nicht angetroffen werden.

Die Beamten ermittelten den 41-jährigen Halter als verantwortlichen Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hatte. Zu dem Unfallhergang machte er keinerlei Angaben.

An dem Wagen entstand Totalschaden im oberen vierstelligen Bereich. Der Fahrzeugführer blieb augenscheinlich unverletzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs.

