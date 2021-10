Polizei fasst gesuchten Österreicher am Riedbergpass

Die Polizei hat in Obermaiselstein einen Österreicher kontrolliert, nach dem bereits seit 2020 gefahndet wurde. Den 25-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

29.10.2021 | Stand: 13:06 Uhr

Am Donnerstagnachmittag hat die Polizei am Fuße des Riedbergpasses auf Obermaiselsteiner Seite einen österreichischen Autofahrer kontrolliert. Gegen den 25-Jährigen bestand eine aktuelle Fahndungsnotiz zur Festnahme, nachdem er im vergangenen Jahr einen Polizisten in Lindau beleidigt hatte. Der junge Mann konnte die Festnahme durch Zahlung eines höheren Geldbetrags abwenden.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er ohne notwendige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ihn erwartet nun eine weitere Anzeige.

