Polizei findet Leiche einer 59-jährigen Vermissten am Nebelhorn

Seit einer Woche galt eine 59-jährige Hamburgerin in Oberstdorf als vermisst. Jetzt die traurige Gewissheit: Die Retter haben ihre Leiche am Nebelhorn gefunden.

15.11.2022 | Stand: 17:26 Uhr

Eine 59-jährige Hamburger war seit Sonntag, 6. November in Oberstdorf vermisst. Am Montagnachmittag haben die Retter ihre Leiche mit einer Drohne in einer Steilwand am Nebelhorn gefunden. Weiter oben fanden die Einsatzkräfte persönliche Gegenstände, die der Vermissten zuzuordnen waren. Am Dienstag wurde die Tote zweifelsfrei als die vermisste 59-Jährige identifiziert. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor.

Ursprüngliche Meldung: Laut Polizei war die Frau bereits am Donnerstag, 3. November, mit ihrem Auto allein nach Oberstdorf gefahren. Den Wagen fanden die Beamten in der Wannackerstraße.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich die Vermisste in den hochalpinen Bereich begeben hat. Zuletzt wurde sie auf einer Überwachungskamera der Nebelhornbahn gesehen. Es müsse davon ausgegangen werden, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, heißt es von Seiten der Polizei.

Die bisherige Suche - unter anderem mit einem Polizeihubschrauber - blieb erfolglos.

Hinweise zum Verbleib der Hamburgerin nimmt die Oberstdorfer Polizei unter Telefon 08322/96040 entgegen.

Weitere Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.