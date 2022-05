Unbekannte randalieren am Immenstädter Schulzentrum

Mülleimer getreten und angezündet: Die Polizei in Immenstadt sucht nach Unbekannten, die am Schulzentrum für Schaden gesorgt haben. Wer hat etwas gesehen?

25.05.2022 | Stand: 13:25 Uhr

Ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro: In Immenstadt haben Vandalen am Schulzentrum randaliert. Wie die Polizei informierte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Montag auf Dienstag. Dabei beschädigten die Unbekannten einen Mülleimer des Schulzentrums durch Tritte, einen zweiten durch Zündelei.

Vandalismus am Schulzentrum in Immenstadt - Polizei sucht Zeugen

Dadurch wurde die dortige Kunststoffbahn ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten suchen nun Zeugen. Hinweise an 08323/96100.

Mehr Nachrichten aus Immenstadt und Umgebung lesen Sie hier.

Immer über die neuesten Nachrichten aus Immenstadt und dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".

Lesen Sie auch