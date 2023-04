Sonthofer ruft Polizei zum Spaß an und erhält mehrere Anzeigen

Eigentlich wollte er sich nur einen Scherz erlauben, nun hat ein Mann aus Sonthofen mehrere Anzeigen am Hals. Die Polizei fand ihn nämlich nicht so lustig.

13.04.2023 | Stand: 13:04 Uhr

Einen Scherz, der ihn teuer zu stehen kam, hat sich ein Mann aus Sonthofen am Mittwochvormittag geleistet. Laut Polizei rief der 32-Jährige bei der Einsatzzentrale an und sagte, dass sein Auto beschädigt worden sei. Auf weitere Nachfragen begann der Mann am Telefon zu lachen und sagte, dass er auch "ein blaues Auto mit blauem Licht" fahren möchte und dass der Anruf nur Spaß war.

Unüberlegter Scherz-Anruf: Mann erhält mehrere Anzeigen

Die Beamten sicherten den Anruf, ermittelten die Adresse des Mannes und statteten ihm einen Besuch ab. Als der 32-Jährige dabei die Wohnungstür öffnete, kam den Beamten der Geruch von Rauschgift entgegen. Mit dem Verdacht auf illegalen Drogenkonsum gingen die Polizisten in die Wohnung. Darin fanden sie Marihuana auf dem Wohnzimmertisch, sowie einen Crusher und mehrere abgerauchte Joints auf dem Balkon. Ein Alkotest ergab zudem einen Wert von knapp über einem Promille.

Der Mann wird nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Missbrauchs von Notrufen angezeigt.

