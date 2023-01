Hotel-Mitarbeiter randaliert in seinem Zimmer in Oberjoch

In Oberjoch hat ein betrunkener Hotel-Mitarbeiter in seinem Zimmer randaliert, sodass die Polizei kommen musste. Doch das war nicht alles.

01.01.2023 | Stand: 11:50 Uhr

Ein 37-jähriger Angestellter eines Hotels hat in Oberjoch seinem Zimmer randaliert. Da er sich weder von anderen Angestellten noch von der Polizei beruhigen ließ, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam, heißt es im Polizeibericht.

Randalierer äußert sich in Oberjoch rechtsradikal

Die Silvesternacht verbrachte der 37-Jährige in der Ausnüchterungszelle der Polizei. Da er sich in seinem alkoholisierten Zustand zudem rechtsradikal äußerte, zeigen die Beamten ihn nicht nur wegen Sachbeschädigung an. (Die ausführliche Bilanz der Polizei zur Silvesternacht im Allgäu lesen Sie hier.)