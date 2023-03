Hund beißt Radfahrerin in Blaichach

In Blaichach hat ein freilaufender Hund eine Radfahrerin gebissen. Die Hundebesitzerin flüchtete daraufhin. Die Polizei sucht nun Zeugen.

03.03.2023 | Stand: 12:58 Uhr

Eine 53-Jährige ist am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, mit ihrem Rad auf dem Iller-Radweg zwischen Immenstadt und Sonthofen gefahren. In der Nähe vom Ortwanger See wurde sie plötzlich von einem freilaufenden Hund angegriffen, berichtet die Polizei.

Nach Hundebiss nahe Blaichach: Zeuge identifiziert Hundebesitzerin

Der Schäferhund biss die Radfahrerin mehrmals in ihr Bein. Die 62-jährige Hundehalterin nahm ihren Hund anschließend an die Leine und lief davon. Sie konnte anhand von einem Zeugen identifiziert werden. Die Radfahrerin erlitt einen Schock sowie Schmerzen an der Wade.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/96100 zu melden.