Unbekannte werfen in Rettenberg mit Eiern

Unbekannte haben in Rettenberg zwei Häuser mit Eiern beworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

19.03.2023 | Stand: 11:29 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben drei Unbekannte in Rettenberg in der Bergstraße zwei Häuser mit Eiern beworfen. Ob an den Gebäuden ein Schaden entstanden ist, muss noch abgeklärt werden, berichtet die Polizei.

Eierwerfer in Rettenberg: Polizei sucht Zeugen

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche die Vorfälle beobachtet haben und sachdienliche Hinweise auf die Täter geben können. Zeugen können sich bei der Immenstädter Polizei unter der Telefonnummer 08323/96100 melden.

