Unbekannte haben versucht, in eine Berghütte im Oytal einzubrechen, sind aber schnell gescheitert. Die Polizei sucht Zeugen.

30.12.2022 | Stand: 12:54 Uhr

Unbekannte haben zwischen 25. und 29. Dezember versucht, in eine Berghütte im Oytal bei Oberstdorf einzubrechen.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuch im Oytal

Der oder die unbekannten Täter scheiterten dabei laut Polizei am Garagentor des Lagerraums, sodass lediglich ein Schaden in Höhe von 300 Euro am Türschloss und dem Tor entstand. (Weitere Meldungen aus dem südlichen Oberallgäu lesen Sie immer hier.)

Die Polizeiinspektion Oberstdorf ermittelt in diesem Fall und nimmt Hinweise telefonisch oder persönlich entgegen.