Junger Dachs verfängt sich in Plastikring

Tierischer Einsatz für die Polizei in Oberstdorf: Sie musste einen Dachs von einem Plastikring befreien, der schon eingewachsen war.

20.05.2023 | Stand: 10:49 Uhr

Die Polizei ist am Freitagnachmittag in Oberstdorf zu einem verletzten Jungdachs in die Gartenstraße in Oberstdorf gerufen worden. Dort bemerkten die Beamten, dass sich das Tier in einem Plastikring verfangen hatte, welcher mittlerweile teilweise eingewachsen war, berichtet die Polizei.

Einsatz in Oberstdorf: Dachs wird von Plastikring befreit

Daraufhin verständigten die Beamten den zuständigen Revierjäger. Dieser konnte mithilfe der freiwilligen Feuerwehr Oberstdorf den Fremdkörper entfernen. Der junge Dachs konnte nach einer kurzen Behandlung wieder in die Freiheit entlassen werden.

Lesen Sie auch: Feuerwehr rettet zwei junge Eichhörnchen aus Rohr