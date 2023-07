Jugendlicher schießt in Immenstadt auf Autos und Hauswände

Nicht nur am Sonntag hat ein Jugendlicher mit einer Softair-Pistole in Immenstadt geschossen und einen Fußgänger verletzt. Nun wurde ein weiterer Fall bekannt.

29.06.2023 | Stand: 14:23 Uhr

Inzwischen meldete sich ein Zeuge bei der Polizei Immenstadt. Er habe am vergangenen Freitag einen Jugendlichen beobachtet, der ebenfalls mit einer Softair-Pistole geschossen habe – konkret gegen Hauswände sowie Autos. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Lillebonner Straße sowie am Schwarzen Gundweg.

Die Polizei bittet nun weitere Zeugen oder möglicherweise geschädigte Anwohner, sich unter der Telefonnummer 08323/96100 zu melden.

Immenstadt: Jugendlicher schießt mit Softair-Pistole auf Spaziergänger

Am vergangenen Sonntag hatte ein Jugendlicher in Immenstadt mit einer Softair-Waffe im Vorbeifahren vom Fahrrad aus einem 39-jährigen Passanten in den Oberschenkel geschossen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Gymnasium und Krankenhaus in Immenstadt.

Der Spaziergänger klagte über Schmerzen am Oberschenkel.