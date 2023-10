Jugendliche werfen mit Steinen auf ein Auto und flüchten

Am Donnerstagabend warfen Jugendliche in Oberstdorf mit Steinen auf ein vorbeifahrendes Auto. Als der Geschädigte die Täter darauf ansprach, flüchteten sie.

27.10.2023 | Stand: 13:40 Uhr

Jugendliche haben am Donnerstag mit Steinen auf vorbeifahrende Autos in der Poststraße in Oberstdorf geworfen. Am frühen Abend fuhr laut Polizei ein Autofahrer auf der Straße, als er zweimal einen lauten Knall hörte. Nach dem zweiten Knall blieb ein Stein auf seiner Motorhaube liegen.

Steinwurf auf Auto: Jugendliche Täter flüchten

Am sich daneben befindlichen Parkplatz P3 sah er zwei Jugendliche, einer davon machte eine Wurfbewegung in Richtung des Autos.

Als der Geschädigte die Jugendlichen darauf ansprach, flüchteten beide. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Polizei Oberstdorf sucht weitere Zeugen, Tel. 08322/9604-0.