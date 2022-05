Betrunkener fährt mit 2,3 Promille Schlangenlinien auf B19 im Oberallgäu

Er fuhr in Schlangenlinien auf der B19 bei Sonthofen im Oberallgäu: Die Polizei hat einen Autofahrer mit 2,3 Promille am Steuer aus dem Verkehr gezogen.

29.05.2022 | Stand: 14:18 Uhr

Einem anderen Verkehrsteilnehmer war der offensichtlich betrunkene Autofahrer auf der B19 im Oberallgäu aufgefallen. Er rief bei der Polizei in Sonthofen an - die Beamten machten sich auf den Weg und hielten den Betrunkenen an. Bei der Polizei-Kontrolle stieg der Streife laut Mitteilung schon starker Alkoholgeruch in die Nase.

Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zu betrunken, um aufs Fahrrad zu steigen: Polizei Sonthofen "hilft"

Einer weiteren Trunkenheitsfahrt - diesmal durch einen Fahrradfahrer - kamen die Sonthofer Beamten zuvor. Einer Streifenbesatzung fiel Samstagnacht in der Stadt ein junger Mann auf, der auf sein Fahrrad steigen wollte. Nach mehreren erfolglosen Versuchen erhärtete sich der Verdacht, dass der Mann betrunken sein könnte. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte ein Alkoholtest einen Wert von 1,72 Promille.

Die Polizisten verboten ihm die Benutzung des Fahrrades vorsorglich, heißt es. Der junge Mann musste seinen weiteren Weg zu Fuß meistern.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Lesen Sie auch