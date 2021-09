In Sonthofen hat sich eine 65-jährige Frau schwer verletzt. Sie stürzte im Treppenhaus wegen einer Pfütze - weil die Hausverwaltung wohl nicht gehandelt hatte.

21.09.2021 | Stand: 12:47 Uhr

Eine Seniorin hat sich in Sonthofen durch einen Sturz verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte die 65-Jährige im Treppenhaus ihres Mietshauses am vergangenen Mittwoch in einer Pfütze. Dabei verletzte sie sich schwer.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Laut den Beamten wurde die Hausverwaltung im Vorfeld mehrmals angemahnt, das Haus abzudichten.

