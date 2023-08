Mann reagiert sich an Auto ab und wehrt sich dann heftig gegen die Polizei

In Immenstadt hat ein Mann sich an einem geparkten Auto abreagiert und sich auch von der hinzugerufenen Polizeistreife nicht einschüchtern lassen.

09.08.2023 | Stand: 14:58 Uhr

Am Dienstag hat ein Mann in Immenstadt mit bloßen Händen auf ein Auto eingeschlagen und sich anschließend gegen die Polizeistreife zur Wehr gesetzt. Wie die Polizei berichtet, schlug der 40-Jährige zunächst mit der Faust auf das geparkte Auto ein und zerstörte dabei eine Seitenscheibe.

Mann schlug in Immenstadt auf geparktes Auto ein

Die Einsatzkräfte der Polizei bemerkten nach ihrem Eintreffen, dass der Mann in einer psychischen Krise steckte und wollten ihn in ein Krankenhaus bringen. Dagegen setzte der 40-Jährige sich so heftig zur Wehr, dass er zwei Beamte leicht verletzte. Nun erwartet ihn eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Sachbeschädigung. (Das könnte Sie interessieren: Immenstädterin sucht Job und fällt auf Betrüger herein)

