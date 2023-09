Betrunkener randaliert an Pommesstand in Sonthofen

Zuerst warf der Gast eines Imbissstandes in Sonthofen/Rieden mit Gegenständen, dann prellte er die Zeche und floh.

Am Sonntag hat ein betrunkener Mann erst an einem Imbissstand in Rieden in Sonthofen randaliert und ist im Verlauf des Abends zu einem Fall für die Staatsanwaltschaft geworden. Wie die Polizei berichtet, bewarf der 36-Jährige den Imbissbetreiber im Oberallgäu mit unterschiedlichen Gegenständen und ging anschließend weg. Für sein Essen und Trinken zahlte er nicht. Die hinzugerufene Polizei entdeckte den Mann kurze Zeit später, wie er durch die Stadt lief.

Betrunkener in Sonthofen-Rieden kam in Gewahrsam

Als sie seine Identität feststellen wollten, leistete der Betrunkene heftigen Widerstand. Die Beamtinnen und Beamten mussten den 36-Jährigen zu Boden drücken und fesseln. Dabei verletzten sich der Mann und zwei der Einsatzkräfte leicht. Weil der Randalierer sich nicht beruhigte und die Polizistinnen und Polizisten beleidigte, nahmen diese ihn schließlich in Gewahrsam. Sie brachten ihn in die Arrestzelle der Polizei Sonthofen.

Atemalkoholtest in Sonthofen ergibt 2,4 Promille

Dort zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2,4 Promille an. Weil der 36-Jährige keinen Wohnsitz in Deutschland hat, verlangte die Staatsanwaltschaft , dass er einen Zustellungsbevollmächtigten benenne sollte. Ihn erwartet voraussichtlich eine Strafe, die ihm auf diesem Wege zugestellt werden kann.

