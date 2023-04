"Popoduschen" der Firma MZ-Podex aus Fischen liegen im Trend

MZ-Podex baut in Fischen ein neues Firmengebäude. Geplant sind 130 Quadratmeter für die Ausstellung und 800 Quadratmeter Lagerfläche für die „Popodusche“.

10.04.2023 | Stand: 19:42 Uhr

Neu gebaut und erweitert hat sich MZ-Podex GmbH & Co. KG in Fischen. Die Firma von Michael und Kilian Zint befasst sich seit 20 Jahren mit dem Vertrieb und der Herstellung von Dusch-Toiletten in ganz Europa. Sie vereinen WC und Bidet in einem Objekt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.