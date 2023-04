Für ein besseres Stadtklima? Das steckt hinter dem neuen Konzept des Stadtrats in Sonthofen

Die Stadträte erarbeiten gemeinsam ein Konzept, um vor allem alte Bäume zu erhalten und neue anzupflanzen. Was in dem Schreiben im Detail steht.

16.04.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Kommt eine Baumschutzverordnung? Wie geht es generell mit Grünflächen in der Stadt weiter? Diese Fragen sorgten in Sonthofen vor einiger Zeit für eine kontroverse Debatte. In einem gemeinsamen Positionspapier machen die Fraktionen des Stadtrats nun konstruktive Vorschläge für die Zukunft mit dem Auftrag an die kommunale Verwaltung, diese Wünsche umzusetzen und nötige Haushaltsmittel für 2023 und die Folgejahre einzuplanen. Das Konzept wurde von Vertretern aller Fraktionen im Stadtrat unterzeichnet. Darin finden sich drei Schwerpunkte:

Entwicklungskonzept: Der Status quo von Bäumen in der Stadt soll erfasst und daraus das Entwicklungspotenzial für Neuanpflanzungen abgeleitet werden. Dabei sind Baumarten-Empfehlungen nach Stadtquartieren vorgesehen. Außerdem werden erhaltenswerte Bäume der Stadt in städtebauliche Planungen einbezogen, ist in dem Papier weiter zu lesen. Darüber hinaus sollen alle Fördermöglichkeiten ausgeschöpft werden, um ein solches Konzept zu erstellen.

Privateigentümer sollen bei Pflege und Neuanpflanzung von Stadtbäumen in Sonthofen unterstützt werden

Förderprogramm: Die meisten Privateigentümer wollen ihre alten Stadtbäume langfristig erhalten, heißt es im gemeinsamen Schreiben der Fraktionen weiter. Pflegemaßnahmen seien aber in der Regel teuer. Alte Gewächse sollen aber „unbedingt“ erhalten werden, weil sie für das Ökosystem wichtig seien. Deshalb schlagen die Stadträte ein städtisches Förderprogramm vor, um Privateigentümer bei der Pflege und dem Erhalt von alten Bäumen und neuen Pflanzen zu unterstützen. Einen ähnlichen Vorstoß hatte die CSU-Fraktion in der Vergangenheit schon einmal vorgelegt. Ein Zuschuss von 75 Prozent der förderfähigen Kosten (bis maximal 1000 Euro pro Baum) ist beim Erhalt alter Stadtbäume vorgesehen (maximal drei Bäume pro Antragsteller). Wird ein Gewächs neu angepflanzt, wird eine Finanzspritze von 75 Prozent der förderfähigen Kosten (bis maximal 500 Euro pro Baum) gewährt (maximal drei Bäume pro Antragsteller). Die Gartenbauabteilung der Stadtverwaltung soll außerdem geförderte Maßnahmen vor Ablauf der Bindefrist von 25 Jahren kontrollieren.

Langes Wochenende "Natur in der Stadt" mit verkaufsoffenem Sonntag

„Natur in der Stadt“: Als dritte Säule findet sich in dem Papier der Vorschlag, Natur- und Umweltthemen noch mehr als bislang in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Um den direkten Austausch mit den Bürgern zu fördern, schlagen die Kommunalpolitiker zunächst ein langes Wochenende unter dem Motto „Natur in der Stadt“ in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag vor. Diese Veranstaltung soll 2024 stattfinden. Mit regionalen Kooperationspartnern wie Gärtnereien, Gartenbau- und Bienenzuchtvereinen, dem Bund Naturschutz sowie den Schulen und Kindergärten seien vielfältige Angebote im Stadtgebiet wie zum Beispiel Baum-Erkundungen, ein Vogelquiz, eine Bienenschau und vieles mehr vorstellbar.