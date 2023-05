Post auf Standortsuche in Sonthofen

Die Post will in Sonthofen eine Poststation errichten. Die Stadt bietet Parkplätze in der Stadtmitte an – auch für Postfächer. Diese soll aber nach Rieden.

10.05.2023 | Stand: 23:01 Uhr

Die Stadt Sonthofen geht mit der Deutschen Post auf Standortsuche. Wie beide mitteilen, soll in der Stadt eine Poststation errichtet werden. Das ist ein Automat, an dem man rund um die Uhr Brief- und Paketdienstleistungen erledigen kann. Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm fordert, dass die Station in Innenstadtnähe errichtet wird und dort auch eine Postfach-Anlage entsteht. Die Post selbst prüft aber einen anderen Standort.

