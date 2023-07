Der Stadtrat Sonthofen ist für ein Zustellzentrum der Post in Rieden

Grundsätzlich geben Sonthofens Stadträte grünes Licht für das geplante Zustellzentrum der Post in Rieden. So geht es jetzt weiter.

27.07.2023 | Stand: 07:12 Uhr

Die Post kann vermutlich bald ihr geplantes Zustellzentrum in Sonthofen-Rieden bauen: Der Stadtrat bewilligte den nötigen Bauantrag am Dienstagabend. Wenn das Landratsamt ebenfalls grünes Licht gibt, könnte schon in naher Zukunft in dem Gewerbegebiet an der Iller ein Rohbau in die Höhe wachsen. Allerdings wurde in der Sitzung deutlich, dass es noch Nachholbedarf bei der Grüngestaltung gibt. Gegen den Bauantrag stimmten Christa Senkbeil und Andreas Böck (beide Freie Wähler) sowie Siegfried Zint (CSU) und Christian Lanbacher.

