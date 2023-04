„Rufschädigende Aussage“: So verärgert sind Immobilien-Eigentümer in Sonthofen über die Post

Bei einem Info-Abend erläutern Verantwortliche des Konzerns, warum das ehemalige Milchwerk in Sonthofen nicht als Zustellzentrum infrage kommt. Das verärgert nun die Eigentümer des Hofmilch-Areals.

30.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Außenflächen hätten nicht ausgereicht, um E-Mobilität zu schaffen, und es gebe eine „Geruchsbelastung“, die mit Blick auf den Arbeitsschutz schwierig sei. So begründeten kürzlich Post-Vertreter die Entscheidung, warum das ehemalige Milchwerk in Sonthofen nicht als Übergangslösung für ein Zustellzentrum geeignet sei. Über das Thema wurde bei einem Info-Abend mit Riedener Bürgern diskutiert. Nun meldet sich im Gespräch mit unserer Redaktion Bettina Kurrle von der Kurrle Holding KG zu Wort. An dieses Unternehmen wurde bereits vor einiger Zeit das Hof-Milch-Areal verkauft. Kurrle widerspricht Aussagen der Post und zeigt sich verärgert.

