"Sehr intensive" Suche: Jetzt braucht die Post in Sonthofen ein Ausweichquartier

Der Post-Neubau in Sonthofen-Rieden verzögert sich. Deshalb sucht die Post jetzt nach einer Übergangslösung - wird sie in Blaichach fündig?

08.03.2023 | Stand: 19:09 Uhr

Still ist es in den vergangenen Wochen um ein umstrittenes Bauvorhaben in Sonthofen geworden: Die Rede ist vom geplanten Postzustellstützpunkt in Rieden. Eigentlich drängt die Zeit, denn bis 30. Juni muss der Konzern die bisherigen Räume am Bahnhof verlassen. Dann will bekanntlich Investor Josi Kreuzhagen auf dem Areal mehrere Häuser mit Wohnungen und Geschäftsräumen bauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.