Praktikum auf dem Bauernhof: Was eine Familie aus Franken im Oberallgäu erlebt hat

Wie sieht der Alltag eins Landwirts aus? Der Verein "Unsere Bayerischen Bauern" hat Praktika angeboten. Was eine Familie aus Franken in Rettenberg erlebt hat.

06.08.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Was muss ein Landwirt alles tun? Der Verein „Unsere Bayerischen Bauern“ (UBB) aus München bietet dazu Praktika an. Familie Krampe aus Franken nutzte die Chance auf dem Hof „Beim Bergbauern“ in Rettenberg. „Wir wollten sehen, woher unsere Lebensmittel kommen und was für Arbeit dahinter steckt“, erzählt Michael Krampe. Außerdem sei es darum gegangen, zu erfahren, wie es ist, auf einem Bauernhof zu leben. "Es soll für die Kinder ein Erlebnis sein und für uns natürlich auch", berichtet Krampe. Er war auf dem Hof zusammen mit seiner Frau Marina und den Kindern Paul und Ella.

UBB-Pressesprecherin: "Wir versuchen, den Menschen Einblick in die Arbeit der Landwirte zu geben"

UBB-Pressesprecherin Eva-Maria Haas sagt: „Wir versuchen, den Menschen Einblick in die Arbeit der Landwirte zu geben.“ So dufte die Familie die Tiere füttern, melken, austreiben und Kreuzkraut stechen. (Lesen Sie auch: Höfesterben im Allgäu: Immer mehr Landwirte geben ihre Betriebe auf)

Bewerber konnten sich anmelden und wurden ausgewählt. Sie wurden auf verschiedene Betriebe für Eier, Brennerei, Kartoffel-, Spargel-, Erdbeer- und Gemüseanbau verteilt und auch bei einem Schweinelandwirt eingesetzt. Sie arbeiteten drei Tage im Betrieb mit und machten dann noch zwei Tage Urlaub.

