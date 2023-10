Premiere für die Jugend: Sonthofer Realschüler üben das Wählen

Bei einem Projekt in Sonthofen geht es sehr realistisch zu. Diese Erfahrungen haben die Jugendlichen gesammelt.

12.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Auch an der Staatlichen Realschule Sonthofen wurde gewählt. Die 10. Klassen durften zum ersten Mal bei der Juniorwahl für den bayerischen Landtag mitmachen.

Davor galt es allerdings Wahlrechtsgrundsätze, Parteien und Wahlsysteme zu pauken, damit die Jugendlichen überhaupt sinnvoll wählen konnten. Auch der Wahlomat zur Landtagswahl wurde befragt.

Schüler sammeln erste Wahlerfahrungen

Die Juniorwahl stellt eine gute Ergänzung zum Fach Politik und Gesellschaft dar, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Denn die Schüler könnten so erste Wahlerfahrungen sammeln, bevor sie ab dem 18. Lebensjahr in der Realität wählen dürften. Um alles so echt wie möglich zu gestalten, erhielt jeder Schüler eine Wahlbenachrichtigung, die er am „Wahltag“ mitbringen musste.

Vor Ort wurden Wahlkabinen aufgestellt und die Schüler sollten sich zunächst mit ihrem Personalausweis oder Pass ausweisen, um die Stimmzettel zu erhalten. Auch der Urneneinwurf wurde möglichst realitätsgetreu nachgeahmt.

Das Ergebnis war durchaus bunt gemischt – „so wie eine demokratische Wahl auch ausfallen sollte“. „Auch Jugendliche können sich für Politik und Wahlen interessieren und begeistern“, lautet das Fazit der Sonthofener Realschule.