Landratsamt Oberallgäu will sich heute zu den illegalen Arbeiten im Rappenalptal äußern - Wir berichten live

Eine Alpgenossenschaft hat im Rappenalptal einen Wildbach illegal begradigt. Das Landratsamt gibt heute eine Pressekonferenz dazu. Wie viel wusste die Behörde?

08.12.2022 | Stand: 10:36 Uhr

Eine Alpgenossenschaft hat im Naturschutzgebiet im Rappenalptal bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) einen Wildbach illegal begradigt. Als der Fall an die Öffentlichkeit geriet, schlug das Thema hohe Wellen. Auch der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) war vor Ort und machte sich ein Bild von der Lage.

Ob die Arbeiten mit oder ohne das Wissen der Behörden durchgeführt wurden, ist umstritten. Das Landratsamt Oberallgäu hat schon Anfang Oktober von den unerlaubten Arbeiten am Wildbach im Rappenalptal erfahren. Die Behörde hätte einen Baustopp verhängt, den die Alpgenossenschaft offenbar ignorierte.

Das Landratsamt Oberallgäu hat am Donnerstag um 12 Uhr zu einer Pressekonferenz geladen, in der sich die Behörde zu den Vorkommnissen im Rappenalptal äußern will. Wir berichten hier live, sobald es losgeht.