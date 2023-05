Projektchor in Fischen steht vor dem Neustart

Die Oberstdorfer Musikerin und Pädagogin Martina Noichl leitet das Ensemble in der evangelischen Kirchengemeinde in Fischen. Neueinsteiger sind willkommen.

07.05.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Ursprünglich sollte es ein einmaliges Projekt sein, als der ehemalige Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Fischen, Helmut Klaubert, 2010 für die Gestaltung des Festgottesdiensts zum 50-jährigen Bestehen der Kirche einen schwungvollen Chor suchte. Letztlich entwickelte sich daraus ein Herzensprojekt – sowohl von Seiten der Pfarrei als auch von Seiten der Chorleiterin Martina Noichl.

"Wir haben uns gefunden"

Als die Mutter einer ihrer Schülerinnen sie damals fragte, ob sie die Chorleitung übernehme, zögerte Martina Noichl nicht lange. „Ich hatte damals zwar keinen Chor, aber der Chor und ich, wir haben uns gefunden und viel Spaß und Freude erlebt“, erinnert sich die Oberstdorfer Harfenistin.

"Freude am Singen"

Das erste Treffen des Projektchors findet traditionell Anfang Mai statt, und die Proben enden nach der Gestaltung eines Festgottesdiensts Mitte Juli in der Kirche „Zum Guten Hirten“. Da der bislang letzte Auftritt durch die pandemiebedingte Zwangspause 2019 war, fühle es sich heuer wie ein Neuanfang an, sagt Noichl. Zu ihm lädt sie auch Neueinsteiger ein. Voraussetzung ist: „Die Menschen müssen Freude am Singen mitbringen.“

Nicht konfessionell gebunden

Der Chor sei nicht konfessionell gebunden. Seine Leiterin würde sich freuen, wenn noch weitere Mitglieder aus anderen Gemeinden mitsingen. Lediglich eines ist Martina Noichl wichtig: Wer sich anmeldet, sollte auch bei der musikalischen Gestaltung des Festgottesdiensts mitwirken.

Liedauswahl auf Mitglieder abgestimmt

Über die Liedauswahl kann sie noch nichts sagen, da diese erst nach der ersten Probe auf die Chormitglieder abgestimmt werde. In den vergangenen Jahren seien es viele nicht gewohnt gewesen, Noten zu lesen, weswegen Noichl gerne auf Melodien zurückgreift, die so ins Ohr gehen, dass man locker ins Singen komme, ohne am Blatt kleben zu müssen.

Passend zum von Pfarrerin Susanne Ohr vorgegebenen Motto, „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ dürfen sich die Chormitglieder laut Martina Noichl auf „schwungvolles weltliches und geistliches Liedgut aus aller Welt“ freuen. Sie selbst wird die Proben an der Harfe begleiten.

"Es hat uns zusammengeschweißt"

Die Pandemie-Jahre waren auch für Martina Noichl als Harfenlehrerin eine schwere Zeit, in der sie ihre Schüler mit Fingerübungen, Stücken zum Selbst-Einstudieren und vielem mehr bei der Stange gehalten hat. Mit Stolz erzählt sie, dass fast all ihre Schüler durchgehalten haben. „Es hat uns sehr zusammengeschweißt.“

Die erste Probe des Projektchors mit Martina Noichl findet am Montag, 8. Mai, um 20 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum Fischen statt. Kurzentschlossene sind willkommen, Anmeldungen aber erwünscht per E-Mail: kontakt@martinanoichl.de

Seinen großen Auftritt hat der Projektchor am Sonntag, 16. Juli, im Rahmen eines Festgottesdiensts.

Mit den Fortgeschrittenen ihrer Harfenklasse gestaltet Martina Noichl am Sonntag, 18. Juni, um 11 Uhr eine Matinee in der Oberstdorfer Villa Jauss.

