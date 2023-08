Hochzeit in Gefahr: Muss ein 35-Jähriger wegen Schwarzfahrens ins Gefängnis?

Ein 35-Jähriger erhofft sich im Prozess ein mildes Urteil. Darum droht ihm vor Gericht aber eine Gefängnisstrafe, die seine geplante Hochzeit gefährdet.

09.08.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Während er angeblich seiner Cousine beim Einparken helfen wollte, erwischte die Polizei in Immenstadt einen 35-Jährigen ohne Führerschein hinterm Steuer. Jetzt musste er sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor dem Amtsgericht in Sonthofen verantworten. Dort stand wegen zahlreicher Vorstrafen des Mannes eine Gefängnisstrafe im Raum. Das hätte seine geplante Hochzeit sowie seine berufliche Zukunft gefährdet. Am Ende entging der geständige Angeklagte unter scharfen Bewährungsauflagen einer Haftstrafe knapp.

Angeklagter räumt seinen Fehler ein

In der Hoffnung, mit einer Geldstrafe davonzukommen, gab der Angeklagte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zu. „Ich sehe meinen Fehler ein“, sagte der 35-Jährige. Er sei unerlaubt gefahren, weil seine Cousine Hilfe beim Einparken brauchte. Eine Bewährungsstrafe könnte verhindern, dass er in nächster Zeit einen Führerschein bekomme, sagte der 35-Jährige. Den benötige er demnächst, um seine Arbeit weiter auszuüben.

Einer der Polizeibeamten, der den Angeklagten angehalten hatte, bezeugte, dass der 35-Jährige nicht allein unterwegs war. Das Auto sei am Marienplatz in Immenstadt wegen erhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Bei der Kontrolle habe der Mann nur die Fahrzeugpapiere vorgewiesen. Nachforschungen hätten ergeben, dass der Angeklagte keinen Führerschein hat. Trotz Aufforderung erschien er nicht auf der Polizeidienststelle. Kein Wunder: Denn der 35-Jährige ist in Deutschland fünf Mal einschlägig vorbestraft. Auch in seinem Heimatland habe er „massenhaft“ Eintragungen, sagte Richterin Brigitte Gramatte-Dresse. 2009 wurde er erstmals wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auffällig. Später war er deswegen einige Monate in München inhaftiert. Wegen der zahlreichen Einträge musste der Angeklagte außerdem zur MPU (siehe unten). Die habe er bestanden, sagte der Mann.

Nach dem Vorfall verkaufte der 35-Jährige sein Auto

Der 35-Jährige erklärte auf Nachfrage der Richterin, dass er nie Zeit gehabt habe, einen gültigen Führerschein zu machen. Trotzdem sei er manchmal aufs Auto angewiesen gewesen. Nach dem letzten Vorfall habe er sein Fahrzeug aber verkauft, um nicht nochmals in Versuchung zu kommen. Demnächst plane er, den für seine Arbeit bald nötigen Führerschein in drei Wochen in Wien zu machen.

Die Staatsanwältin plädierte für eine Freiheitsstrafe von fünf Monaten. Gegen eine neue Bewährungsstrafe für den geständigen 35-Jährigen spreche, dass es seit 2009 keine Anhaltspunkte gebe, dass er einen Führerschein machen wollte. Außerdem habe ihn keine seiner teils schweren Vorstrafen davon abgehalten, weiter ohne Erlaubnis zu fahren.

Drohende Gefängnisstrafe gefährdet die Hochzeit des Angeklagten

Als Reaktion darauf erklärte der Angeklagte, dass er plane, seine Partnerin im September zu heiraten. Klappe das nicht, müsse sie zurück in ihr Heimatland. Außerdem verliere er durch die Gefängnisstrafe seinen Job. „Geben Sie mir noch eine Chance“, bat er.

Gramatte-Dresse hielt den Angeklagten für „unbelehrbar“, argumentierte aber, dass es für die Verkehrssicherheit besser sei, wenn der Angeklagte jetzt den Führerschein macht, als dass er ins Gefängnis geht. Deshalb verurteilte sie ihn zu sieben Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Unter strengen Auflagen: Der 35-Jährige muss alle drei Monate nachweisen, dass er den Führerschein macht. In den ersten drei Monaten darf er nichts fahren, was einen Motor hat. In der dreijährigen Bewährungszeit überwacht ihn zwei Jahre lang ein deutscher Bewährungshelfer. Außerdem muss er 2000 Euro an die Verkehrswacht zahlen und die Verfahrenskosten übernehmen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das ist die Medizinisch Psychologische Untersuchung:

Was prüfen Gutachter bei der MPU?

Stellt die untersuchte Person weiterhin eine erhöhte Gefahr für die Verkehrssicherheit dar? Ist eine Veränderung ihres Fehlverhaltens realistisch? Nur wer besteht, darf wieder aktiv am Straßenverkehr teilnehmen.

Wer muss zur MPU?

Personen, bei denen ein besonders hohes Risiko besteht, dass sie nach einer Straftat im Bereich des Straßenverkehrs erneut in diesem Gebiet auffällig werden.

Gründe für Anordnung der MPU:

-Fahrt mit Rad oder Kraftfahrzeug unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Betäubungsmitteln.

-Schwere/ wiederholte Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften.

Quelle: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)

