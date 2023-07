Prüfer Manfred Stiefel testet Brot von Bäckern in Sonthofen

In Sonthofen lassen Handwerksbäcker ihre Ware testen. Worauf bei der Bewertung geachtet wird und warum die Prüfung so wichtig für das Handwerk ist.

13.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Im Foyer der Sparkasse zeichnet sich neben dem Betrieb an den Bankschaltern ein ungewöhnliches Bild ab. Hinter einem Tisch stapeln sich braune und blaue Brotkörbe, sie sind voller Backwaren. Wer sich nähert, dem steigt der Geruch von frisch gebackenem Brot in die Nase. Am Tisch, der auch voller Brezen, Semmeln, Broten und weiterem Gebäck ist, hat Manfred Stiefel Platz genommen. Der 61-Jährige ist einer der vier Brotprüfer vom Deutschen Brotinstitut und bewertet in Sonthofen die Backwaren, die ihm die Bäcker zur Verfügung stellen.

Brotprüfung soll Qualität des Backhandwerks zeigen

Wie berichtet veranstaltete die Bäckerei-Innung Allgäu drei öffentliche Brotprüfungen in Kempten und Sonthofen, um den Menschen die Bedeutung und Qualität ihres Handwerks zu zeigen. Bei der Bewertung in der Sonthofer Sparkasse konnten Bäcker ihre Waren vormittags zur Probe vorbeibringen und der Ablauf der Prüfung verfolgt werden. Wie die Produkte der Oberallgäuer und Kemptener Bäcker abgeschnitten haben, wird im Internet veröffentlicht.

Nachdem die Bäcker ihre Waren abgegeben haben, wird es ernst: Manfred Stiefel beginnt mit seiner Prüfung. Dazu nutzt er alle seine Sinne. Er begutachtet etwa das Aussehen der Backwaren, fühlt wie sie sich schneiden lassen und drückt drauf, um zu sehen, wie elastisch sie sind. Er hört dabei auch ganz genau hin, um zu bewerten, wie knusprig die jeweiligen Produkte sind. Zum Schluss steht der Geruchs- und Geschmackstest an, der natürlich am wichtigsten für das Ergebnis ist. „Das Kaugefühl ist hierfür ganz wichtig“, sagt Stiefel.

Wasser um Geschmack zu neutralisieren

Nach jeder Probe nimmt Stiefel einen Schluck Wasser, um den Geschmack in seinem Mund zu neutralisieren und säubert sein Schneidebrett sorgfältig mit einer Bürste. Keine äußeren Faktoren sollen die Prüfung beeinflussen. Dem 61-jährigen Bäckermeister kommen seine geschärften Sinne zwar zugute, mehr als 50 Teile könne er an einem Tag aber nicht prüfen, sagt Stiefel.

Bei der Bewertung orientiert der Brotprüfer sich an verschiedenen Kategorien, die Normen für diese hat die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) festgelegt. Es werden immer fünf Exemplare des gleichen Gebäcks getestet, um auch darauf zu achten, dass die Qualität in der Masse stimmt. Hat eines einen kleinen Fehler, die anderen sind aber super, ändert das nichts am Endergebnis.

Sehr gute Breze: Kastanienbraun und glänzend

Eine sehr gute Breze muss beispielsweise einen dicken Bauch und dünne Ärmchen haben, die typische kastanienbraune Farbe und die Lauge muss leicht glänzen. Ein Qualitätsmerkmal ist auch der sogenannte „Ausbund“, bei der Breze der hellere Teil des Bauchs, der beim Backen durch Spannung aufgerissen wird und wo man einen Blick ins Innere werfen kann.

Ein sehr gutes Ergebnis erhält ein Gebäck nur bei 100 von 100 möglichen Punkten, das Prädikat „gut“ wird von 90 bis 99 von 100 Punkten verliehen. 90 Prozent der getesteten Waren schaffen das, sagt Stiefel. „Qualität ist elementar für uns.“ Sonst falle eine Rechtfertigung der Preise gegenüber Produkten aus der Industrie schwer.

"Wir sind total froh, dass jemand unsere Waren prüft"

Das bestätigt Karlheinz Härle, Vorstand des Vereins „Der Allgäuer Bäcker". Ziel sei es, die Allgäuer Brotkultur zu erhalten und Qualitätsnachlass zu vermeiden. Das Feedback des Brotprüfers sei dafür sehr wichtig. „Wir sind total froh, dass jemand unsere Waren prüft."