Nach langem Kampf gibt es endlich eine Psychiaterin fürs Oberallgäu

Die Region Kempten-Oberallgäu ist mit Nervenärzten unterversorgt. Jetzt hat Dr. Elena Ito gemeinsam mit den Bezirkskliniken eine Praxis in Immenstadt eröffnet.

14.12.2022 | Stand: 07:41 Uhr

Burnout, Depressionen, Psychosen: Die psychischen Erkrankungen nehmen zu. Doch um die ambulante ärztliche Versorgung chronisch kranker Menschen im Oberallgäu und in Kempten ist es schlecht bestellt. Vor allem im südlichen Oberallgäu klaffte eine große Lücke – es fehlte an niedergelassenen Psychiatern. Deshalb zeigten sich die Vertreterinnen und Vertreter der Bezirkskliniken Schwaben und der politischen Seite erleichtert, als in Immenstadt eine neue Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie eröffnete: Sie wird von der Psychiaterin Dr. Elena Ito geleitet. Ihr zur Seite steht die Medizinische Fachangestellten Tanja Amann. Allerdings war es eine schwere Geburt.

