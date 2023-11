Sonthofer Publikumsliebling Tamara Zeller feiert furioses Volleys-Comeback

Beim Heim-Comeback von Tamara Zeller liefern die AllgäuStrom Volleys Sonthofen gegen Erfurt eine beeindruckende Aufholjagd.

Langweilig wird es nie, wenn der Name Zeller auf dem Parkett steht – und erst recht nicht, wenn es gleich zwei Zellers sind. Erstmals in der Sonthofer Volleyball-Geschichte standen die 31-jährige Club-Ikone Tamara und ihre acht Jahre jüngere Schwester Annika Zeller gegen die Erfurt Electronic gemeinsam auf dem Parkett in der Allgäu-Sporthalle.

Schwester Annika Zeller: "Ein unglaublich schönes Gefühl"

Beim Heim-Comeback der ehemaligen Bundesliga-Spielerin Tamara Zeller nach sieben Jahren spielten sich die AllgäuStrom Volleys Sonthofen nach schwachem Start in einen wahren Rausch und bezwangen das Top-Team mit 3:1. „Es war ein unglaublich schönes Gefühl, mit Tami gemeinsam auf dem Feld zu stehen. Wir haben ein so enges Verhältnis und haben gleich auf Anhieb oft Dasselbe auf dem Feld gesagt“, sagte Annika Zeller nach der Partie. „Es gibt große Sicherheit, wenn ich weiß, die große Schwester steht neben mir.“

Dabei wirkten Müllers Schützlinge nach den durchwachsenen Leistungen im Herbst von Beginn an verunsichert beim ersten Auftritt auf heimischem Parkett nach zuletzt sechs Auswärtsspielen. Nach dem 2:7-Start brachte Müller Ssiyaana Venos für Patricia Moser – doch die 17-Jährige belebte das Sonthofer Spiel nur kurz. Die Erfurterinnen allerdings präsentierten sich früh als das Top-Team, dass zuvor sechs Siege aus acht Spielen gefeiert hat.

Sonthofen anfangs von der Rolle

Beim Stand von 4:12 kam erstmals Tamara Zeller für Laura Butzlaff, später auch Routinier Caro Strobl für Caro Wyklicky – Müller zog beinahe alle Asse und beim 4:14 auch die erste Auszeit.

Allein am Spielgeschehen änderte sich wenig: Den Oberallgäuerinnen gelang im Auftaktsatz nichts, die Volleys verschlugen freie Bälle teils vogelwild und ließen sich im ersten Satz von den Gästen den Schneid abkaufen. Über 17:6 und 22:9 gewann der Tabellendritte den ersten Satz mit 25:14. „Es war kein Wille da, kein Kampfgeist“, sagte Zeller. „Aber es war stark, wie wir uns am Schopf gepackt und die Wende geschafft haben.“ Und das eindrucksvoll.

Volleys starten schwach und holen furios auf

Die Gastgeberinnen starteten deutlich stabiler in den zweiten Durchgang, stellten ihre Leichtsinnsfehler ab, führten nach starkem Beginn 5:3 und hielten die Führung sogar in der Phase, als Erfurt mit dem Block einige Male punktete (9:8 und 13:11). Die deutlich verbesserten Volleys setzten sich nur nicht früher ab, weil der bärenstarke Erfurter Block die Gäste im Spiel hielt. Dennoch blieb der Durchgang über 15:15 und 20:20 bis zur Schlussphase offen. Beim ersten Satzball für Erfurt zog Müller die Auszeit – und ihr Team drehte tatsächlich noch den Durchgang in einer hochdramatischen Schlussphase zum 30:28.

Mit dem Satzausgleich im Rücken boten die Sonthoferinnen den Gästen fortan ein Duell auf Augenhöhe (6:6). Angeführt von Routinier Caro Strobl, Kapitänin Katharina Schöll und Annika Zeller setzten sich die Volleys zur Mitte des dritten Durchgangs erstmals deutlicher auf 12:7 ab. Vor allen Dingen Strobl trug das Team in diese Phase auf ihren Schultern. Bis zum 17:12 hielten die Sonthoferinnen den Vorsprung konstant, ehe Erfurt stärker wurde und auf 16:18 herankam. Die Volleys aber ließen sich den Satz nicht mehr nehmen und machten dank Strobl und Schöll mit 25:20 „den Deckel drauf“.

Annika Zeller: "Haben den Schalter umgelegt"

Auch in den vierten Satz startete Sonthofen überlegen – Erfurt schien die Leichtigkeit aus der Anfangsphase des Matches komplett verloren zu haben.

Annika Zeller fand im Zuspiel meist die richtige Lösung, Wyklicky und Alena Pauker wurden zunehmend besser und zwangen Erfurt beim 8:4 zur Auszeit. Diese verpuffte zunächst zwar, weil vor allem Pauker und Zeller im Schlussspurt dominierten, bis zum 15:14 gelang den Gästen allerdings der Anschluss und beim 18:18 erstmals in diesem Satz sogar der Ausgleich.

Doch ein Ass von Annika Zeller zum 21:19 brach auch den letzten Widerstand Erfurts. Die Volleys verwandelten den zweiten Matchball zum 25:22. „Der Sieg war nach den vielen Auswärtsspielen unheimlich wichtig. Wir haben in der entscheidenden Phase den Schalter umgelegt“, sagte Annika Zeller. „Es ist schön zu sehen, dass wir als Einheit in so einem Spiel auch mal ackern können.“