Pulfer-Party in Frankfurt! Sonthofer Lauf-Ass verblüfft bei Marathon-Premiere

04.11.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Seinem Vater hat er ein besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht – und seinem persönlichen Aufstieg den nächsten Schub verpasst. Mit einer sagenhaften Leistung hat der Sonthofer Ausnahme-Läufer Simon Pulfer beim prestigeträchtigen Frankfurt-Marathon seinen ersten Marathon überhaupt unter Wettkampfbedingungen absolviert: In 2:30:21 Stunden als 35. unter 11.000 Läufern und 15. der Altersklasse verblüffte Pulfer bei seiner Premiere alle. Auch seine Kollegin vom Allgäu Outlet Raceteam, Charlotte Heim aus Bad Hindelang, debütierte in der Main-Metropole und wurde in der Top-Zeit von 2:51:58 Stunden Zehnte ihrer Altersklasse und Gesamt-24. „Es ist phänomenal, was die beiden da geleistet haben. Simon ist wie ein Uhrwerk gelaufen und Charlotte hat ein Bomben-Rennen gezeigt“, lobt Teamchef Peter Pulfer.

Vater Peter Pulfer mit Schellen an der Strecke

Er muss es wissen. Immerhin feierte die Oberallgäuer Lauflegende am Marathon-Tag seinen 59. Geburtstag, war den gesamten Tag hautnah dabei und feuerte seinen Sohn und Heim mit seiner Ehefrau Elke und Simons Freundin Sarah mit Kuhschellen an der Strecke an. „Ich bin vollkommen geplättet – es war mein größter Geburtstagswunsch, dass Simon überhaupt durchkommt“, sagt Pulfer senior. „Wir haben gehofft, dass er bis zum Schluss durchziehen kann. Immerhin hat er die Erfahrung auf diesen Strecken ja nicht.“ Der 28-Jährige absolvierte zwar 2019 beim „Wings for Life“-Run schon einmal die lange Distanz (2:59 Stunden), unter Wettkampfbedingungen war Frankfurt allerdings offizielle Premiere.

Peter Pulfer, Simon, Frankfurt Marathon Peter Pulfer, Simon, Frankfurt Marathon Bild: Pulfer privat

Entsprechend angespannt war der Laufshootingstar, der vorwiegend auf der Mittelstrecke zuhause ist, im Vorfeld. „Ich war durch die langen Läufe viel alleine unterwegs. Da hat man Zeit nachzudenken und muss viel beißen“, gesteht Simon Pulfer. Coach Johannes Hillebrand nahm ihn unter seine Fittiche und trainierte ihn fünf Wochen lang seit der Grüntenstafette: Drei Wochen à 100 Kilometer und bis zu neun Stunden pro Woche, ehe es in die Erholungswoche ging. „Was mich in Frankfurt erwartet, konnte ich nicht simulieren“, sagt Pulfer. „Aber ich hatte einen mentalen Masterplan.“

Schon beim Brezellauf tags zuvor schnupperte Pulfer Metropolen-Luft mit den Stars Jan Frodeno, Jan Fitschen, Jim Walmsley – und Papa Peter. Und dieser sollte als Motivator eine Schlüsselrolle einnehmen. „Sie sind mit E-Scootern an unterschiedliche Spots an der Strecke gefahren und haben mit den Schellen Gas gegeben“, sagt Pulfer. „Es war wichtig, immer wieder mal zu sehen, dass sie da sind.“

Simon Pulfer läuft wie ein Uhrwerk: 3:28 Minuten pro Kilometer

Von Beginn an erwischte Pulfer ein super Rennen, ging etwa als 1000. über die Startlinie und setzte danach zum „Slalom-Laufen“ an. Nach zwei Kilometern war er in seiner bevorzugten Zielgruppe angekommen – „ab dann hieß es: racen!“ In einer Verfolgergruppe hatte Pulfer sogar eine Weile die „Pace“ gemacht und sich damit in der Übertragung des Hessischen Rundfunks einige Sekunden prominent in Szene gesetzt. Bis zum Halbmarathon lief es für den Sieger des Immenstädter Gebirgstrails und zweimaligen Sieger des 5k beim APM nach Plan. Pulfer lief wie ein Uhrwerk: vom Start weg bis Kilometer 35 konstant 3:28 bis 3:36 Minuten pro km!

Dann kam der unter Marathoni berüchtigte „Mann mit dem Hammer“. „Es ging überraschend locker bis km 35. Aber ab dann ging es bergab, diese Phase war hart“, erinnert sich Pulfer. „Die Hitze war immens für Oktober. Und da hat es mir im Kopf den Stecker gezogen. Ich war leer.“ Doch er biss sich durch – auch dank der Unterstützung der Familie und der Zuschauer auf den letzten Kilometern. Und so genoss der 28-Jährige den Zieleinlauf bei 2:30:21 Stunden als sechstbester Deutscher sichtlich, zelebrierte diesen mit der „Bananen-Geste“ in Anlehnung an sein Team von der Grüntenstafette „Banana Joe“ – und hatte Zeit, um der Kollegin die Daumen zu drücken.

Charlotte Heim spult immenses Pensum ab

Denn für die 26-jährige Heim war die Marathon-Premiere nicht minder aufregend. Die gebürtige Kemptenerin, die heuer beim Sonnenwendlauf in 1:26:24 Stunden einen Rekord aufgestellt hatte, war im Vorfeld nie mehr als 33 Kilometer am Stück gelaufen. „Vor der Länge hatte ich Respekt. Aber meine Aufregung hielt sich in Grenzen, weil ich nichts zu verlieren hatte“, sagt Heim. „Nur durchkommen wollte ich. Ich hatte Sorge, dass das ganze Training umsonst gewesen war.“ Aber das war es nicht.

APM 2021 Allgäu Panorama Marathon 2021 Halbmarathon 2. Dame Charlotte Heim bei Fischen Bild: Dominik Berchtold

Ähnlich wie ihr Teamkollege spulte das Laufwunder vom Allgäu Outlet Raceteam zwischen Kilometer 20 und 35 ein Pensum von 4:04 bis 4:09 Minuten pro Kilometer ab. Erst dann knickten die Zeiten ein. „Ja, ich habe Schmerzen gehabt, aber ich bin glücklich, dass ich keine Krämpfe, Magenprobleme oder sonstiges bekam. Sonst wäre es eine Qual gewesen“, sagt Heim. Das war es auch auf den Schlusskilometern bis ins Ziel nach 2:51:58 Stunden offenbar nicht. „Es ist viel Anspannung abgefallen, aber ich war ehrlich gar nicht so sehr aus dem Häuschen“, sagt die 26-Jährige. „Ich war glücklich, durchgekommen zu sein. Aber nicht so euphorisch, als dass ich mich gleich für den nächsten Marathon anmelden muss.“

Das sah auch Simon Pulfer so, der allerdings durchaus Gefallen gefunden hat an der Königsdisziplin der Läufer. Mit seiner Leistung in Frankfurt ist der 28-Jährige übrigens Allgäuer Jahresbester und Zweiter in Schwaben. Und einen Rekord hat Simon Pulfer doch geknackt: Vater Peter Pulfers Bestmarke beim Marathon liegt bei 2:37 Stunden. Diesen familieninternen Rekord hat er pulverisiert.