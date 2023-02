Pumptrack am WM-Langlaufstadion: Ein Sportpark für jede Jahreszeit

Am Langlaufzentrum in Oberstdorf ist ein Bewegungsparcours mit Radstrecken, Skateplatz und Fitnessgeräten geplant, der auch bei Schnee nutzbar ist.

11.02.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Rad- und Laufrad-Strecken, Skatepark und Fitnessgeräte und und in der kalten Jahreszeit ein Langlauf-Parcours mit Winterspielareal – Mit einem Familien-Sportpark soll das Nordic Zentrum in Oberstdorf ganzjährig zum Treffpunkt für Sportbegeisterte aller Altersklassen werden. Der Gemeinderat brachte das Projekt jetzt auf den Weg, das im Herbst realisiert werden soll. Durch den Sommer wie Winter nutzbaren Parcours soll der Nordic Park im Ried zum einem attraktiven Ausflugsziel werden und so die nachhaltige Nutzung des WM-Langlaufstadions gesichert werden.

