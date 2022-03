"Pures Glück": So erlebte Paralympics-Star Marco Maier den emotionalen Empfang

Familie, Weggefährten und ehemalige Trainer bereiten dem Blaichacher Marco Maier einen emotionalen Empfang. Nicht nur bei Mama Christiane kullern Tränen.

28.03.2022 | Stand: 18:25 Uhr

In Peking hat er die Paralympics zu seiner Bühne gemacht. Nun hat ihm die Heimat noch einmal den verdienten großen Auftritt geschenkt: Mit einem warmen Empfang hat die Gemeinde Blaichach den Wintersportler Marco Maier begrüßt. Über 40 Kinder vom Skiclub Gunzesried und aus der Ski-Abteilung des TSV Blaichach standen Spalier für den zweifachen Silbermedaillengewinner der paralympischen Winterspiele 2022.

„Es ist unbeschreiblich und ich empfinde pures Glück“, sagte Maier im Interview mit unserer Redaktion sichtlich überwältigt. „Ich stand am Rednerpult und all die Leute, die ich von früher kenne, haben mich angesehen. Da wird man sprachlos, obwohl ich es oft zuhause geübt habe.“

Ex-Trainerin Christa Senkbeil begrüßt Marco Maier

Alte Schulkollegen, Lehrer, Nachbarn waren gekommen – und Christa Senkbeil. Die Tante von Ex-Weltcup-Langläufer Sebastian Eisenlauer und aktuelle Sonthofer Stadträtin brachte Marco Maier das Skilanglaufen einst beim Skiclub Sonthofen bei – ist quasi die sportliche „Mutter der Medaillen“. Und so blieb es unter den 150 Gästen nicht nur bei dieser einen Umarmung zwischen der emotional sichtlich angefassten Senkbeil und Maier. „All die Gesichter, die mich von klein auf kennen, freuen sich für mich mit. Das ist unglaublich“, sagte der Blaichacher, dem von Geburt an vordere Fingerglieder der linken Hand fehlen. „Das ist eine schöne Belohnung und eine riesige Anerkennung. Ich spüre, dass es eine Wertschätzung ist für die Leistung, die ich erbracht habe.“

Nur wenige Wochen nach dem ersten Weltcup-Erfolg seiner Laufbahn beim Langlaufsprint im schwedischen Östersund hatte Maier, der für den SV Kirchzarten startet, bei den Paralympics in China Silber im Biathlon über 6 Kilometer und vier Tage später erneut Silber über seine Paradedisziplin, 1,5 Kilometer Sprint, im Skilanglauf gewonnen. Danach ging es Schlag auf Schlag. So sehr, dass der Blaichacher noch keine Zeit hatte, das Erlebte zu sortieren, geschweige denn zu verarbeiten. „Peking ist noch sehr nah, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, alles setzen zu lassen. Ich bin noch dabei, die TV-Beiträge über mich anzusehen und Rennen anzuschauen“, sagt Maier. „Ich hatte in Peking keinen Empfang für Videos. Ich habe nur ein paar Ausschnitte aufs Handy bekommen.“

Bürgermeister Endreß trifft emotional ins Schwarze

Erst jetzt, über zwei Wochen nach der Sternstunde in China, kommt er dazu, all die „Emotionen und all die Eindrücke und Erlebnisse, die da auf mich eingeprasselt sind, annähernd zu verarbeiten.“ Dabei dürften solche Tage wie der vergangene Samstag helfen.

Dann, wenn sich nicht nur Freunde, Verwandte und alte Weggefährten in Lobeshymnen verlieren. Denn auch Blaichachs Bürgermeister Christof Endreß würdigte in seiner Rede nicht nur den sportlichen Werdegang des 22-Jährigen. „Du bist in vielen Bereichen vorbildlich, das ist wichtig für die Kinder – sie können zu Dir aufschauen“, sagte Endreß. „Wir alle bewundern Deinen Werdegang, Deinen Einsatz mit Motivation und Disziplin.“ Emotionale Volltreffer, die bei Maier ebenso Wirkung zeigten wie bei Mama Christiane und Vater Florian, die Tränen in den Augen hatten.

Marco Maier: "Endlich mediale Anerkennung"

Und so erlebt Marco Maier seit den Silbertagen von Peking jene Anerkennung, um die er und sein Sport seit Jahren kämpfen. „Es ist ein schönes Gefühl, dass man Wertschätzung für eine besondere Leistung bekommt. Dazu gehört auch, dass wir endlich auch eine mediale Aufmerksamkeit erhalten. Das war lange Zeit nicht so und es ist absolut gerechtfertigt“, sagt der Oberallgäuer. „Viele Menschen haben nun auch gesehen: Hey, die bringen ja dieselbe Leistung wie Menschen ohne Beeinträchtigung. Wir laufen auf denselben Strecken – jetzt hatten alle den direkten Vergleich zu Olympia. Es ist schön, dass wir mehr in den Fokus rücken.“

Letzteres dürfte sich in den kommenden Tagen allerdings wieder ändern. Denn auch für Maier endet mit dem emotionalen Empfang in Blaichach die Saison. „Ich werde das Training ein wenig runterfahren, aber meinen Fokus schon auf den Winter richten. Ich kann nie gar nichts machen – das verkraftet mein Körper nicht mehr“, sagt Maier. „Und im Sommer werde ich versuchen, individueller zu trainieren. Dinge zu machen, auf die ich Lust habe. Und wenn es auch mal nur kicken, radeln oder eine Bergtour ist.“