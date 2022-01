Quarantäne und Isolation: Diese Regeln gelten im Oberallgäu und Kempten

Die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter des Gesundheitsamts im Oberallgäu steigt. Um Wartezeiten zu verkürzen, gibt die Behörde den Bürgern Tipps.

Die Inzidenzzahlen steigen kräftig an: Im Oberallgäu lag die 7-Tage-Inzidenz am Freitag bei 644,9 in Kempten sogar bei 757,2. Das führt unweigerlich zu Mehrarbeit fürs Gesundheitsamt, erklärt die Behörde in einer Pressemitteilung. Ludwig Walters, Leiter des Gesundheitsamts, berichtet, dass täglich hunderte neue Corona-Fälle gemeldet werden. Weitaus größer seien die Zahlen enger Kontaktpersonen, hinzu kämen zahlreiche allgemeine Anfragen. Da die Mitarbeiter zudem Aufgaben abseits von Corona erfüllen müssten, verzögere sich derzeit die Bearbeitung der einzelnen Fälle deutlich. Deshalb gibt die Behörde Tipps, um längere Wartezeiten zu verhindern. (Aktuelle Entwicklungen zur Corona-Krise im Allgäu und der Welt lesen Sie laufend in unserem Newsblog)

Wie lange dauert meine Isolation als positiv getestete Person?

Die Isolation endet zehn Tage nach Erstnachweis des Erregers oder Symptombeginn, sofern man seit mindestens 48 Stunden symptomfrei ist. Es sei denn, es liegt am zehnten Tag ein höchstens 72 Stunden altes positives Testergebnis eines PCR-Tests oder Antigentests vor, jeweils durchgeführt durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare dafür geschulte Person.

Corona: Verkürzung der Isolation frühestens nach sieben Tagen möglich

Wie kann ich meine Isolation verkürzen?

Eine Verkürzung der Isolation ist frühestens sieben Tage nach Erstnachweis des Erregers oder Symptombeginn möglich, wenn ein frühestens am siebten Tag durchgeführter PCR-Test oder Antigentest ein negatives Ergebnis aufweist und man seit mindestens 48 Stunden symptomfrei ist.

Alternativ kann man nach sieben Tagen für die Dauer von fünf Tagen an jedem Arbeitstag vor Beginn der Tätigkeit einen negativen Antigentest durchführen. Wer auch nur leichte Symptome hat, muss zwingend eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Hausarzt anfordern, um Lohnfortzahlung zu erhalten.

Wann ist jemand eine enge Kontaktperson?

Enge Kontaktpersonen sind:

Personen aus demselben Haushalt

Personen mit direktem Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten – etwa durch Küssen, Anhusten und -niesen

Personen, die einer hohen Konzentration infektiöser Aerosole im Innenraum ohne adäquate Lüftung ausgesetzt waren – etwa bei Feiern, gemeinsames Singen, im Fitnessstudio. Hier biete eine FFP2-Maske keinen ausreichenden Schutz.

Muss ich als enge Kontaktperson in Quarantäne?

Geboosterte sowie genesene und zusätzlich vollständig geimpfte Personen müssen nicht in Quarantäne, ebenso zweifach geimpfte Personen ab dem 15. Tag bis 90 Tage nach der Zweitimpfung. Genesene Personen ab dem 28. Tag und bis zum 90. Tag nach ihrem PCR-Test müssen auch nicht in Quarantäne.

Wie lange dauert meine Quarantäne als enge Kontaktperson?

Die Quarantäne endet, wenn der Kontakt zu einem Corona-Fall, dessen positiver PCR-Test oder sein Symptombeginn mindestens zehn Tage zurückliegen. Das gilt nur, wenn während der Quarantäne keine typischen Krankheitszeichen auftreten.

Eine Verkürzung der Quarantäne ist möglich, wenn der enge Kontakt zu der positiv getesteten Person, dessen Symptombeginn oder das Datum des positiven Tests mindestens sieben Tage zurückliegt und zusätzlich frühestens sieben Tage danach ein negatives Ergebnis eines PCR- oder Antigentest vorliegt. Für Schul-, Kita- und Kindergartenkinder kann die Quarantäne sogar auf fünf Tage verkürzt werden. Alternativ kann man für die Dauer von fünf Tagen an jedem Arbeitstag vor Beginn der Tätigkeit einen negativen Antigentest durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person durchführen.

