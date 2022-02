Ein "unheimliches Geschehen"? Wie Polizei und Landratsamt Corona-Demos im südlichen Oberallgäu bewerten

1000 Teilnehmer haben zwischenzeitlich an den Corona-Demos in Sonthofen teilgenommen. Manche Bürger sind besorgt. Wie Polizei und Landratsamt die Lage bewerten.

24.02.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Ein „unheimliches Geschehen“, das „bedrohlich und einschüchternd“ wirke – so beschrieb kürzlich ein Bürger die regelmäßigen Corona-Demos in Sonthofen. Er habe sogar Angst, vor die Tür zu gehen, wenn die „nicht enden wollende Kolonne“ an seinem Haus vorbeiziehe, und spricht von „psychischem Druck“. Auch am vergangenen Montagabend zogen wieder 300 Menschen durch die Straßen. Doch wie bedrohlich schätzen Landratsamt und Polizei die aktuelle Lage ein?

Aktuell finden nach Angaben der Pressestelle des Landratsamtes größere Versammlungen immer wieder montags in drei Kommunen statt: In Sonthofen seien am 7. Februar 500 Menschen gezählt worden, in Immenstadt 400 und in Oberstaufen 40. Am 14. Februar waren es 1000 in Sonthofen, 200 in Immenstadt und 50 in Oberstaufen, am 21. Februar 300 in Sonthofen, 80 in Immenstadt und 30 in Oberstaufen.

Mit Trommeln und Trillerpfeifen durch die Innenstadt von Sonthofen

Laut Polizei seien insbesondere in Sonthofen in den vergangenen Wochen mehrere Teilnehmer der Demo mit Trillerpfeifen und Trommeln unterwegs gewesen. Allerdings sei es für die Einsatzkräfte schwierig, „das subjektive Gefühl eines sich verschärfenden Tons zu bestätigen oder zu widerlegen“. Das Hauptaugenmerk liege darauf, Verstöße oder Straftaten zu erkennen. Bislang bewerten sowohl die Polizei als auch das Landratsamt die Abläufe der Versammlungen als „flächendeckend störungsfrei“.

Deshalb sei zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht geplant, die Demos zu „regulieren“ – also verschärfte Auflagen zu erlassen. Die Versammlungsfreiheit, festgelegt im Grundgesetz, schließe im Übrigen ein Verbot von Versammlungen aus – „auch wenn deren Inhalte für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger nur schwer bis gar nicht zu ertragen sind“, wie das Landratsamt hinzufügt.

Anmeldung der Demos schreibt das Versammlungsrecht vor

Die Behörde appelliert allerdings an die Menschen, die bei den Demos durch die Straßen in Sonthofen ziehen: Die Anmeldung solcher Veranstaltungen habe klare Vorteile sowohl für Teilnehmer als auch Organisatoren. Im südlichen Oberallgäu ist das laut Polizei manchmal der Fall, teilweise aber auch nicht. In den vergangenen Wochen seien zunehmend mehr Veranstaltungen angemeldet worden. Das schreibe das Versammlungsrecht vor.

Eine Anmeldung "wäre auch für die sogenannten Montagsspaziergänge in Sonthofen ein guter Weg"

Die Erfahrungen im Landkreis Oberallgäu und in der Stadt Kempten hätten gezeigt: Wenn eine Leiterin oder ein Leiter einer Versammlung als Ansprechpartner für die Einsatzkräfte angegeben werde, fördere das den störungsfreien Ablauf der Veranstaltungen. „Das wäre auch für die sogenannten Montagsspaziergänge in Sonthofen ein guter Weg“, ergänzen Polizei und Landratsamt in ihrer gemeinsamen Stellungnahme.

