Was sich eine angehende Lehrerin vom Schulsystem wünscht

Karin Unger aus Blaichach hat ihren alten Beruf an den Nagel gehängt und wird jetzt Lehrerin. Sie will es auch bleiben – aber nur unter einer Bedingung.

23.08.2023 | Stand: 11:55 Uhr

Karin Unger mag ihren neuen Beruf. Sie mag es, wie sicher sie nach einem Jahr an der Schule schon vor der Klasse steht und selbstständig Unterricht hält. Ihr gefällt, dass die Kinder und Jugendlichen Vertrauen zu ihr gefasst haben. Und sie feiert es als Erfolg, wenn sie 25 Mädchen im Teenie-Alter motivieren kann, begeistert im Sportunterricht mitzumachen. Die 42-Jährige aus Blaichach (Oberallgäu) ist Quereinsteigerin an der Mittelschule Immenstadt. Vorher hatte sie 20 Jahre lang in der Sportartikelbranche gearbeitet. Dann schulte sie um – der Familie zuliebe, die in ihrem alten Beruf oft zurückstecken musste.

